“A los diecisiete descubrí la verdad”, cantaba Janis Ian en At Seventeen, un canto honesto y sin adornos a las inseguridades, la soledad y el dolor de los que no encajan durante la adolescencia. La canción, publicada en 1975, hablaba de las chicas que no eran populares. Y, sin embargo, incluso encajando, ese es un sentimiento casi generalizado en la adolescencia: todos, de alguna manera, buscamos nuestro sitio desesperadamente.

Quizá hoy la adolescencia llegue antes —la infancia dura cada vez menos—, pero los diecisiete siguen siendo extrema juventud. El momento en que el mundo aún no ha decidido del todo quién vas a ser, pero ya empieza a no perdonarte que no lo seas. Y por eso la pregunta lanzada esta semana desde las redes sociales del FC Barcelona —“Lamine Yamal ya está en semifinales: ¿qué hacías tú a los diecisiete?”—, que pretendía ser inspiradora, resonó más como un bofetón de realidad. No sé si el chaval habría escrito jamás un post así, pero al señor que lleva las redes del club le pareció oportuno hurgar un poco en el desasosiego que alimentan las redes sociales. A los diecisiete, la mayoría está más cerca de llevar brackets que de jugar una semifinal de Champions. La humildad es un gran valor.

Todo eso me ha hecho pensar en los que tuvimos diecisiete en algún momento de la década de los 90. Llegamos a los cuarenta y cinco, algunos ya han cruzado la barrera de los cincuenta, y no dejamos de ser la generación que ya no hará su revolución. Crecimos balanceados por la época de mayores cotas de bienestar de la sociedad española y las grandes crisis que hemos vivido de adultos nos han rozado por detrás, como el viento frío en la nuca.

Somos una generación sin revolución, quizá la hagamos en la tercera edad, cuando no tengamos donde caer muertos de manera literal, pero lo dudo. Mientras tanto nos observo celebrar como victorias las pequeñas fugas del fin de semana: caminar con palos y camiseta transpirable el sábado por la mañana, como si el camino de ronda fuera el Annapurna; vestidos de trekking para olvidar que nunca nos perdimos; convencernos de que hay épica en la ruta de Sant Feliu a S’Agaró.

Janis Ian escribió su canción como un retrato íntimo del dolor adolescente, pero con los años se ha vuelto también un espejo para los que ya no somos jóvenes. Porque a los diecisiete descubrimos la verdad, pero a mediana edad seguimos intentando entender qué hacer con ella.