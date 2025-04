Constitución descarrilada

El columnista francés Nicolas Baverez ha recordado una aguda frase del general de Gaulle, el padre de la aún en vigor Constitución de 1958: “Una Constitución es un texto, pero sobre todo un espíritu, una práctica y unas instituciones”.

En España, el texto de la del 78 sigue vigente. Su espíritu fue lograr una gran reconciliación. Superar tanto las divisiones de la guerra civil como de la dictadura, con el horizonte de una democracia pluralista y europea. Y abría la puerta -las “nacionalidades” del artículo segundo- a cierto autogobierno de Catalunya y Euskadi. La práctica apuntaba a un sistema de dos grandes partidos, la UCD y el PSOE, que quedaron destacados en las elecciones del 77.

Pese a la lógica lucha por el poder se quería asegurar la gobernabilidad y unos consensos mínimos. Por eso, la moción de censura debía ser constructiva -no de derribo- y el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, debía ser nombrado por gran mayoría. Los dos grandes partidos tenían que pactarlo. Y flotó siempre el compromiso entre Suárez y Felipe, Fraga y Carrillo de mirar a Europa y enterrar el pasado.

Pero ya antes de las terceras elecciones, las del 82, la UCD desapareció porque parte de la derecha política, económica y mediática -con el ejército agitado- pregonaba que Suárez no era fiable. En el 82, con la mayoría absoluta socialista, la UCD fue sustituida por AP -luego el PP- que, con Manuel Fraga, era otra cosa. Fraga votó la Constitución, con reservas al capítulo autonómico, pero presentó a Carrillo en el Club Siglo XXI. El espíritu del 78 aguantaba.

Pero todo se enturbió en los noventa, con una AP fatigada de perder que eligió líder a José María Aznar, que había dejado escrito que, al contrario que Fraga, no había votado la Constitución. Su objetivo era echar al PSOE. Como fuera. Por eso el apoyo a la campaña contra Felipe González -hoy tan querido por el PP- acusándole de ser la X del GAL, cuando Felipe, que llegó al poder con la dictadura aún reciente, no movió ni un dedo contra las prácticas represivas del franquismo. ¿Se había esfumado el alma del 78?

Y cuando en el 96 Aznar ganó sin mayoría no dudó un momento. Había que pactar con Pujol y el PNV y evitar que el PSOE pudiera volver. Lo primero era positivo, porque abría la Constitución. Pero en 2004 Zapatero derrotó a Rajoy tras una loca segunda legislatura de Aznar (Irak) y los atentados de Atocha. Al PP le conmocionó y le pareció un robo y cuando Zapatero negoció con ETA -Felipe y Aznar lo habían hecho antes- Rajoy le acusó de “traicionar a los muertos”. O echaba a Zapatero, o los duros del PP, con Aznar detrás, le echarían a él.

Luego Rajoy ganó y aunque la gran crisis económica complicó todo, Rajoy y Rubalcaba pactaron la abdicación de Juan Carlos. ¿Revivía el espíritu de la Constitución? Pero irrumpió Podemos, que gritaba contra el régimen del 78, y se hundió el bipartidismo. En 2016 el PSOE, contra Sánchez, acabó apoyando la investidura de Rajoy. Y luego, en 2017, Rajoy y Sánchez aplicaron el 155. Mandando el PP, aún había pactos de los dos grandes.

Pero en 2018, Sánchez llegó al poder con una moción de censura apoyada por Podemos. Para el PP, imperdonable, y quizás por eso en 2019 se negó a permitir la investidura de un Sánchez que había ganado sin mayoría. Sánchez, que no quería gobernar con Iglesias -los españoles no podrían dormir tranquilos- fue a nuevas elecciones, pero tras los resultados pactó en un minuto. No era un camino fácil y el PP lo vivió como una segunda traición. Y la traición se convirtió en inaguantable cuando, tras las elecciones de 2023, Feijóo, que había quedado primero, no pudo ser investido porque no sumaba con Vox. Y Sánchez fue presidente con los votos de Puigdemont. Precio, la amnistía.

El espíritu del 78 se había ido degradando. Ahora está roto. Por eso ha costado cinco largos años renovar el CGPJ. De ahí también la gran y suicida crispación de esta legislatura. La descarnada pelea por el poder ha enterrado el alma constitucional. Sánchez pacta con Puigdemont para seguir y el PP se indigna -y dice que se rompe España-, pero su sueño húmedo es que Junts vote junto a Vox una moción de censura contra Sánchez.

Es lo que hay. Un texto constitucional con el alma descarrilada.