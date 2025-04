Mazón rima con descomposición

Es casi imposible concebir una muerte política más putrefacta que la de Carlos Mazón. ¿Por qué un semejante cadáver político insiste en arrastrar su espantosa descomposición delante de todo el mundo? En un primer momento, sospechamos que los 215 muertos valencianos eran consecuencia de su pueblerino neoliberalismo, que le había llevado a eliminar la Unidad de Emergencias por la simple razón que había sido una idea del gobierno precedente.

Luego descubrimos que a su fobia ideológica había que sumarle su incapacidad natural, propia del típico 'pijo' valenciano, para gestionar cualquier situación adversa. Cuando apareció la famosa comida del Ventorro, de la cual no hemos podido ver ni siquiera la factura, entendimos que la tragedia se había convertido ya en un caso de corrupción flagrante. Hace pocos días, hemos confirmado que, además de todo lo anterior, es también un perfecto mentiroso, puesto que el registro telefónico que se ha filtrado demuestra que no estuvo nunca informado de la tragedia como ha ido asegurando y que encima no mostró ni la más mínima preocupación por lo que estaba ocurriendo cuando se estaba extinguiendo la vida de más de doscientas personas.

El resultado de este colapso institucional y moral, mezcla perfecta de desidia y maldad, es que a Mazón no le quieren ni ver ni siquiera los que le votaron, y tienen que llevarlo prácticamente a escondidas y de manera semiclandestina por el territorio que presumiblemente todavía preside. Puede que lo único que busque con esta resistencia agónica sea salvar su inmunidad y también su pellejo judicial, pero ha conseguido algo que no había logrado ningún otro líder del PP: que ya no le proteja ni su propia caverna mediática, ni mucho menos sus compañeros de partido, que evitan pronunciar su nombre como quien huye de la peste bubónica.

Feijoo solo habla de él cuando no tiene más remedio, sabedor que Mazón se ha convertido en su peor muerto en el armario, cada día más peligroso, que ya desprende un olor fétido e imposible de disimular. Los tímidos y fracasados intentos de darle la culpa de la DANA a Teresa Ribera o Pedro Sánchez han caído en saco roto, y en Valencia ya no queda nadie que no piense que los muertos tuvieron más que ver con la pasividad de Mazón que con las inclemencias del tiempo.

En un país donde dimitir es casi una obligación, la tétrica resistencia de Mazón a abandonar su cargo ha llegado a un punto patético en el que, más que rabia, produce horror ajeno. No falta tanto para que este 'zombie' político, típico ejemplar de nuestra derecha carcunda, termine entre rejas, y al menos los familiares de las víctimas que recibieron una alerta cuando ya se estaban ahogando, puedan por fin sentir que se ha hecho justicia. No falta tanto para que Mazón deje de ser nombre de presidente para ser únicamente sinónimo de infamia. Eso sí, los libros de historia dirán que mientras el pasado se resistía a morir y el futuro no nacía, en Valencia gobernaba un fiambre.