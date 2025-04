Francisco: el Papa y la duda

En estos tiempos maniqueos se echan en falta más dudas. Lugares en los que refugiarse de tantas sentencias contundentes, decisiones arbitrarias y consecuencias negativas. Espacios desde donde cuestionar el principio que sustenta que los liderazgos se consiguen vendiendo seguridades inexistentes, que el tiempo convertirá en mentiras. Reductos en los que los clásicos griegos recuerdan que quien nada duda, nada sabe.

Las religiones, supuestos paradigmas de verdades absolutas, también vacilan. El cardenal Lawrence (Ralph Fiennes), al inicio de la película 'Cónclave', lo deja claro: “Si sólo existiera la certeza, no habría ningún misterio y, por lo tanto, no habría necesidad de fe”. La fe es la virtud teologal que Javier Cercas perdió en la adolescencia y que compensó haciéndose escritor. Por eso la literatura se convirtió para él en un erróneo sucedáneo de la religión, porque no proporciona ni sosiego ni certezas. Al contrario, nuevas preguntas, inquietudes nuevas, ninguna respuesta según expone en 'El loco de Dios en el fin del mundo', el libro que nace de una invitación del Vaticano que él reconvierte en un objetivo: poder preguntarle al Papa Francisco si su madre, la de Javier, verá a su padre más allá de la muerte. Y emprende viaje a Mongolia para trasladarle al pontífice la gran duda.

Jorge Mario Bergoglio (Flores, Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre de 1936) también duda. ¿Quién es él para juzgar a un gay, si este acepta al Señor y tiene buena voluntad?, se preguntó una vez en voz alta. Y el eco de sus palabras sigue resonando. También por cuestionar las prácticas que contradicen al evangelio, como las de Trump con la inmigración. O las que creen que hay que reproducirse como conejos desoyendo una paternidad responsable. Francisco también cuestiona que el celibato voluntario sea una solución y a quienes anatemizan el aborto, sin tener en cuenta que tomar la decisión de evitar un embarazo por motivos excepcionales no es un mal absoluto. Sepulcros blanqueados que, amparándose en la libertad de expresión, atacan a los demás en lugar de morderse la lengua con fuerza, porque es mejor ser ateo que mal cristiano. Todas estas son frases del cardenal que no quería ser Papa.

A Francisco hace tiempo que algunos le quisieran muerto. Y sus frecuentes hospitalizaciones potencian una corriente que va de la turbación al deseo que él se resiste a favorecer. No es un secreto que algún clérigo ha instado a rezar para que le llegue pronto la hora. Ni que en el Vaticano hay corrientes de opinión y acción desfavorables a su persona, a su criterio y a sus métodos. La más paradójica es la que le etiqueta de personalista, como si su figura no lo fuera en sí misma. Por organización, culto y marketing. Pero él sigue su camino superando los envites de la enfermedad y sus limitaciones físicas, regresando a su residencia compartida y reapareciendo en camiseta, poncho y sin boato, para sorpresa de propios y curiosos.

A pesar de una agenda oficial restringida, Bergoglio está intensamente presente estos días santos para los creyentes. Les pide coraje y clama por la esperanza. La alegría del domingo de Pascua debe imponerse al dolor del Viernes Santo. ¿Le desmienten las tradicionales procesiones? Otra duda.