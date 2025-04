Pankaj Mishra, escritor: "Se está legitimando el imperio de la fuerza bruta"

Creció con un retrato de Moshe Dayan –héroe del Ejército israelí– colgado en la pared. La familia de Pankaj Mishra (Jhansi, India, 1969), autor de 'De las ruinas de los imperios' y 'La edad de la ira', admiraba el sionismo como escudo protector de los eternos perseguidos. Hasta que en una visita a Cisjordania, en 2008, observó "el mismo racismo, supremacismo blanco e imperialismo" que creía superados. La conmoción por la guerra capitaneada por Netanyahu le urgió a escribir, desde un ángulo no occidental, 'El mundo después de Gaza' (Galaxia Gutenberg).

India tiene sus disputas con Pakistán y China. ¿No le eran más próximas?

Cuando investigo el sionismo, también trato de entender el nacionalismo hindú. Durante los últimos 150 años ningún problema es verdaderamente nacional. Gandhi aprendió sus lecciones en Suráfrica, leyendo a Tolstoi. Nehru se inspiró en el bando republicano durante la guerra civil española. La forma en que se nos enseña la historia nacional nos deja atrapados en pequeños silos, pero cuando abres los ojos, ves que todos estamos determinados por la Historia en sentido amplio.

"La forma en que se nos enseña la historia nacional nos deja atrapados en pequeños silos"

Historia en la que señala con el dedo a Occidente.

Señalo a Occidente que sus instituciones están moldeadas por el colonialismo. No digo que deba sentirse culpable, pero si no admite los hechos, quedará atrapado en delirios y no afrontará retos como el cambio climático, que en gran medida es el resultado de las tecnologías extractivas que el imperialismo inició en el siglo XIX. Seguirá pensando que son necesarios más recursos y territorios, que hay que conseguir Groenlandia, Canadá, Gaza... En los últimos 200 años ha habido gente intoxicada de supremacismo racial. Es lo que vemos hoy en Trump y Musk.

"En los últimos 200 años ha habido gente intoxicada de supremacismo racial"

¿Cómo cambia Gaza el mundo?

Se está legitimando el imperio de la fuerza bruta. Volvemos a un estado de desorden en el que quienquiera que sea poderoso hará lo que le dé la gana y no encontrará resistencia. La situación es más grave que Auschwitz. Aunque las atrocidades cometidas no son comparables, en el 45, EEUU, Gran Bretaña y Francia defendieron un orden internacional basado en reglas. Hoy estos mismos países son cómplices del genocidio. Se ha demostrado que la idea de que podemos aprender de la historia es errónea. Y es difícil evitar la idea de que nos dirigimos hacia un período sombrío en el que podríamos ver grandes guerras.

"Es difícil evitar la idea de que nos dirigimos hacia un período sombrío en el que podríamos ver grandes guerras"

Israel invoca la memoria del Holocausto.

La memoria colectiva es una construcción ideológica que envenena la relación con los otros. El Holocausto no formó parte de la narrativa israelí hasta los años 60, cuando Israel se convirtió en una potencia colonial ocupando Cisjordania y Gaza. El problema es que, al instalar la idea de que corres el riesgo de ser asesinado como tus abuelos y bisabuelos, creas generaciones de personas paranoicas y violentas que nunca reconocerán la humanidad de los palestinos. El 82% de la población israelí afirma en este momento que el plan de Trump para limpiar Gaza y crear la Riviera de Oriente Próximo es excelente.

"¿Qué quiere en realidad Netanyahu? No quiere ir a la cárcel, quiere más poder. Y para eso hará alianzas con el diablo"

Es importante, insiste, diferenciar sionismo y judaísmo.

Hacer que 'Israel' parezca sinónimo de 'judaísmo' es un increíble truco propagandístico del Gobierno de Netanyahu. Creo que incluso es una idea antisemita. Dentro del judaísmo siempre hubo una tradición muy fuerte de oposición al nacionalismo y al sionismo. Al final de su vida, Primo Levi dijo que el papel de Israel como centro unificador del judaísmo estaba en declive y que sería mejor preservado en la diáspora. ¿Qué quiere en realidad Netanyahu? No quiere ir a la cárcel, quiere más poder. Y para eso hará alianzas con el diablo.

"Hacer que Israel parezca sinónimo de judaísmo es un truco propagandístico del Gobierno israelí. Incluso es una idea antisemita"

Le respaldan líderes manifiestamente antisemitas.

Orbán comenzó su carrera con campañas antisemitas, los fundamentalistas cristianos de EEUU quieren pensar que el Armagedón sucederá en Israel, Musk apoya teorías de que los judíos son responsables de reemplazar a la población blanca del mundo. El apoyo a Netanyahu de la extrema derecha europea tiene que ver con el acceso a las redes estadounidenses del dinero.

¿Cómo evalúa el papel de Alemania?

Parece hacer un gran esfuerzo por reconciliarse con su pasado criminal, pero no hay evidencia. Ha sido cómplice de tres genocidios en el último siglo: el de África, el Holocausto y ahora el de Gaza. Creo que se encamina hacia un lugar oscuro.

Por sostener este tipo de ideas, le han cancelado.

Lo asumo. A menos que la gente deje de estar enfrascada en sus teléfonos y se movilice, las cosas irán a peor. Es como si nuestra imaginación estuviera tan empobrecida que aceptáramos retroceder a principios del siglo XX. Se fabrican informes falsos como el de los 40 bebés decapitados por Hamás el 7 de octubre, los periódicos los llevan en primera plana, nadie lo confirma y no pasa nada. Así es como Trump puede decir lo que demonios se le ocurra. Y es muy contagioso. ¿Es el mundo que queremos para nuestros hijos?