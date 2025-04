La España de las 'CRónicas'

Ya saben que muy de vez en cuando hablamos de nosotros mismos. Más para dar razón de lo que hacemos que por autobombo. Esta semana, Prensa Ibérica, ha presentado en Madrid su proyecto de periodismo hiperlocal que edita con la marca 'Crónicas'. Se trata de 70 publicaciones, todas digitales y algunas con versión en papel, centradas en comarcas y municipios en los que hasta ahora no existía ninguna cabecera informativa profesional o había desaparecido en los últimos años.El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa y espera llegar a las 100 'Crónicas' antes de finalizar el año 2025. Como explicó el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, "si hay un tipo de periodismo que ha permitido encauzar nuestra forma de entender la comunicación desde el nacimiento de nuestro grupo, hace ya casi 50 años, es el periodismo hiperlocal". Este es uno de los pilares del proyecto. El segundo es la demanda de la sociedad civil y de muchos municipios de para promover el periodismo con responsabilidad editorial en los núcleos de población que no son ni capitales de provincia ni grandes áreas metropolitanas. ¿Por qué? Porque es donde se juega la principal batalla contra la desinformación. De lo que hizo Trump esta semana, un lector tiene cientos de medios entre los que elegir hasta encontrar una versión que le merezca credibilidad. De lo que ocurrió en Pozoblanco, la población cordobesa que solo ha salido en la prensa general por la muerte de Paquirri, no había ninguna disponible hasta la puesta en marcha de la 'CRónica' de Pozoblanco. Y lo que ocurre cuando no hay periodismo profesional es que se apoderan de la información los bulos o directamente los interesados en la desinformación, los populismos. Por ello, en este empeño se cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa, porque, como explicó Sergi Loughney, comparte con Prensa Ibérica la apuesta por "una información más local, más humana, más social y diferente".

Puede parecer paradójico hablar de periodismo hiperlocal en una semana y en un trimestre como el que cerramos donde el protagonismo se lo ha llevado Donald Trump y su guerra comercial contra la globalización. Pero está relacionado. El 'trumpismo', exactamente que otras formas de populismo con matriz de izquierdas, se alimenta de la desinformación y la desinformación campa a sus anchas en el ámbito más cercano al ciudadano, en el que condiciona la interpreatción de sus experiencias cotidianas. Recordemos el caso del bulo que difundió el ahora presidente sobre los haitianos que comían mascotas en Springfiled. Esa batalla no se gana solo reforzando la independencia del 'The Washington Post' sino fundando la 'CRónica' de Springfleld. En ello estamos. ¡Feliz Pascua!