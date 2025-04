Trump, el gran perturbador

Donald Trump tomó posesión el 20 de enero. Desde el 2 de abril, día que proclamó de la “liberación” y lanzó la guerra arancelaria, con una tarifa mínima universal del 10% y “recíprocas” (un 20% añadido a Europa y un 34% a China), ha desestabilizado con fuerza a los mercados y conmocionado a las opiniones públicas. La frontera de sus primeros 100 días es inminente. ¿Va camino de ser, como no cesa de proclamar, el presidente que hará a América grande y rica otra vez? ¿Se está convirtiendo en un 'pato cojo' porque la gran incertidumbre generada -caídas de Wall Street y los mercados mundiales- le han forzado a retirar sus más prepotentes aranceles?

El lunes y el martes dijo que -pese a los mercados- nunca cambiaría de política y que muchos gobernantes “le llamaban y le besaban el culo”. Pero el miércoles, ocho días después de “la liberación”, llegó “la capitulación”. Aplazó por 90 días todas las tarifas recíprocas, salvo las de China. Y aunque los mercados respiraron con fuerza al alza (se había evitado lo peor), el jueves el nerviosismo bajista volvió a dominar. La incertidumbre, menor, se alargaba tres meses, la tarifa del 10% ya era muy gravosa y además la escalada de tarifas con China -la segunda economía, cuyo peso en el PIB mundial ha pasado en 25 años del 3% al 20%- empeoraba a gran velocidad. Ahora el arancel americano es del 145% y el chino del 125%. China es una amenaza económica y reivindica Taiwán, pero el 53% de americanos (contra el 10%) cree que esta guerra comercial les perjudicará.

Ha pasado del día de la "liberación" al de la "capitulación" porque la deuda americana ha dejado de ser un refugio seguro. Y Estados Unidos tiene que financiar su gran déficit público

Larry Fink, presidente de BlackRock, el primer fondo inversor del mundo, afirma que Estados Unidos fue desde 1945 “el estabilizador global", pero que ahora con los aranceles se ha convertido en “el desestabilizador global". Y el presidente perturbador ya ha perdido tres significativas batallas.

La primera, las tarifas recíprocas o la guerra comercial contra todos los países. Los mercados, empezando por las bolsas americanas, cayeron con estrépito, lo que alarmó a muchos de sus amigos potentados (Elon Musk incluido), la Reserva Federal y los presidentes de grandes compañías dijeron que las tarifas subirían la inflación, bajarían el crecimiento y podían llevar a la recesión (un 45% de posibilidades según Goldman Sachs). Pero lo decisivo fue que Norteamérica financia su enorme déficit público con mucha deuda. Y los tenedores de esa deuda (en parte Japón y China) empezaron a dudar y exigieron tipos más altos. La deuda USA dejaba de ser un valor seguro frente a la volatilidad de los otros mercados y el interés de la deuda a 10 años subió del 4% al 4,4%. Y pese a “la capitulación” el viernes subió al 4,58% para luego bajar al 4,45%. Y el dólar sufrió su peor caída en tres años. ¿Y si subía más la desconfianza en la deuda americana? El momento se salvó solo cuando la Reserva Federal salió al quite y los mercados respiraron.

Segunda derrota, Ucrania. Dijo que la guerra era un disparate que costaba mucho dinero y la acabaría en dos días. Llevamos casi cien y aunque ha doblado el brazo a Zelenski y ha enervado a Europa, Putin no se ha movido. Invadió Ucrania a la busca de un botín mayor del que Trump, que no puede ningunear del todo a Ucrania y Europa, le ha regalado. Putin no ha aceptado ni una tregua. ¿Es Trump un mal negociador con los otros “hombres fuertes”? ¿Tiene alguna deuda con Putin?

La tercera derrota, menor, es interna. Domina el Congreso, pero ya hay senadores republicanos reticentes a sus tarifas. Los jueces paralizan algunas de sus “órdenes ejecutivas” y el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, no siempre le da la razón. En las encuestas los votantes republicanos le siguen apoyando con bastante firmeza, pero las expectativas económicas empeoran. La economía cuenta y las relevantes elecciones de medio mandato (noviembre del 2026) estarán cada día más cerca. Por eso que la confianza económica se esté desplomando es peligroso. En abril, el muy respetado índice de la Universidad de Michigan ha caído por cuarto mes consecutivo, hasta el 50,8. El peor dato desde junio del 2022.

Tres derrotas en tres frentes. ¿Va camino Trump de convertirse en un pato cojo? ¿Cómo reaccionaría un pato cojo que se cree el Amo del Universo y que fantasea con un tercer mandato en el 2028?