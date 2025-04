Una noche solidaria, divertida y con algunos riesgos

La noche del lunes fue una demostración de esfuerzo, trabajo y solidaridad, pero sobre todo de esto último. De mucha solidaridad. Tampoco faltó el humor. Mucho humor. Y es que solo alguien como Marina Portabella y su equipo son capaces de reunir en un mismo escenario al Mag Lari, Andreu Buenafuente, Silvia Abril, Carles Sans, Carlos Latre, Jose Corbacho y los actores de Mar i Cel. Pues sí, todos ellos actuaron de manera gratuita en favor de la ONG Dream Nepal en la III Noche de Humor. Esta organización no gubernamental se dedica a crear casas de acogida para niños y niñas que tienen a sus madres presas en Nepal, y ahora también en Colombia. Un trabajo impagable que salva a muchas criaturas de la miseria que se vive en las cárceles de estos países.

Portabella, que fundó y preside esta ONG, disfrutó como todos los presentes de las diversas actuaciones, y eso que al día siguiente viajaba junto a su madre de 80 años rumbo a Katmandú. Concretamente, estos días está instalada en el barrio de Budhanilkantha de esta ciudad nepalí donde tiene una de esas casas de acogida. En total, Dream Nepal acoge en la actualidad a 92 niños. 60 de ellos en Nepal, 30 en Colombia y 2 en casa de Marina.

La fundadora y presidenta de la ONG Marina Portabella, entrevistada por la periodista Cristina Puig / Cedida

Lo dicho, una labor tan admirable como lo fue la noche del humor celebrada en el Teatre Victòria de Barcelona. Presentó el Mag Lari, que, como él mismo dijo: "Un día me partirán las piernas". Lleva razón. Cuando baja del escenario, todo el mundo está en riesgo. Y es que no deja títere con cabeza. En esta ocasión, uno de los damnificados fue el actual presidente de la Academia de Gastronomía, Carles Vilarrubí, que asistió con su esposa Sol Daurella. Como ellos, también mostraron su solidaridad el matrimonio formado por Josep Artigas y Rosa Clarà, que anda este año de celebración de los 30 años de la fundación de su empresa de moda.

Se libró de caer en manos del Mag Lari Joan Manel Serrat, pero no de las imitaciones de Carlos Latre. Fue espectacular la actuación de Latre emulando al cuarteto formado por Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y al propio cantante catalán. Latre no sabía que en la fila siete estaba Serrat... Eso sí, se lo tomó con mucha deportividad. Luego le salió su vena culé y me volvió a repetir que este año el Barça jugará la final de la Champions. Eso sin conocer aún la goleada de la noche del miércoles…

Carles Sans nos regaló un par de 'gags' de su exitoso ‘Por fin Solo’, y Andreu Buenafuente y Silvia Abril una irreverente y divertida escena de su peculiar 'El Tenoriu'. Cerró el acto Mar i Cel, con el espectacular barco en movimiento. Antes, Jose Corbacho puso al público en pie previo a narrar las divertidas anécdotas de su madre, la señora Estrella, con sus vecinas de escalera de Hospitalet.

Entre el público, más de Sarrià que de la zona metropolitana, estaban, entre otros, el presidente honorífico de Dream Nepal, Xavier Trias, el expresidente del Barça Sandro Rosell, el presidente de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, el doctor Bonaventura Clotet, el que fuera vicepresidente del Barça en la junta de Laporta y también persona solidaria, Eduard Romeu, o el director de comunicación de Damm, Fede Segarra.

No se lo perdieron tampoco las modelos Elsa Anka y Julieta Gracia, la actriz Cristina Brondo o los periodistas Laura Duran, Carles Cuní y Pere Mas. Este último asistió acompañado del pintor y director de cine Albert Madaula, que lucía unas elegantes gafas de diseño con los cristales tintados de azul.

En fin, que fue un éxito vender más de mil entradas y que llevó mucho trabajo previo. Tanto, que en las labores organizativas participó una comisión formada por amigos y colaboradores de Dream Team como Oriol Tomàs, Gina Ventós, Beatriz Garcia, Marta Pineda, Josep Pujol, Laura Vilà y "La jefa", según palabras de la propia Marina, refiriéndose a Maria Antonia Rodríguez. Esta última fue clave en la implicación de la mayor parte de los actores que participaron en el espectáculo. Seguro que al que menos le costó convencer fue a Carles Sans…

En fin, que fue una noche única, divertida y llena de solidaridad. No obstante, lo más importante de todo es que la recaudación permite que todos estos niños que Marina saca de las prisiones tengan asegurado un año más de vida digna.