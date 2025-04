Hombres funcionales

¿Dónde están los hombres? Me encontré en la cola del mercado a una señora que señalaba, con molestia, su tobillo muy hinchado. La dueña de la pescadería preguntaba por qué había venido estando tan mal. Y la señora, con cara de resignación, respondió que si no viene ella, no viene nadie, porque su marido y sus dos hijos no hacen nada. Año 2025 y seguimos con esto.

Los roles de género se perpetúan. Según el CIS, las mujeres destinan el doble de tiempo a las tareas domésticas y cuidado de familiares. El 23% dedica entre 21 y 40 horas. En esa misma franja de tiempo, el porcentaje de hombres baja hasta el 12 %. El 14 % de las mujeres reconoce que dedica más de 41 horas a la semana, mientras que la cantidad de hombres se reduce al 7,3%. Y una de cada cinco reduce la jornada laboral para conciliar. Ellos son solo un 4%.

La estadística refleja una realidad dura que no se quiere asumir. Cuando las feministas decían aquello de lo personal es político abarcaba no solo la violencia física o sexual en las relaciones, sino también esto, la carga física y mental de las tareas. Que pensar qué poner mañana de comer, en función de lo que tengas en la nevera, no es arte de magia ni un don especial por ser mujeres. La carga de trabajo en el hogar sigue aún sobre ellas, y la casa no es solo de una persona, es de todas las que lo componen. Si todas ensucian, todas deberían limpiar. Si todas comen, todas deberían ayudar a preparar la comida. Y así con cada una de esas cosas a veces tediosas, pero imprescindibles, que desvelan el cuidado entre quienes comparten ese hogar.

Sin esas tareas, el hogar se hunde y no existe. No existen condiciones de salud, condiciones para el descanso, condiciones para una buena alimentación. Pensaba en el marido y en los hijos de esa señora tan cómodos y en ella reventada de trabajar para mantener el hogar, siendo despreciada y descuidada por su propia familia, sin atención ni preocupación. Pensaba si quizás ese marido y esos hijos piensan que el suelo se barre solo, que el plato acaba en el lavavajillas por milagro y que la ropa vuela hasta el tendedero.

Me acordaba de los textos de la Sección Femenina franquista, que educaba a las mujeres casi como criadas de sus maridos, dispuestas a servir siempre, hasta que se mueran. Para ellas no hay jubilación. Por suerte, hay hombres que han colaborado desde siempre. Otros, lo han hecho tarde. Otros, tienen predisposición a aprender. Y otros, ni están. E igual que me rechina el que no hace nada, me rechina el que va pregonando poniéndose muchas flores y esperando casi que fuese adorado por hacer lo que solo le correspondía.

En la vida esperamos hombres funcionales, que sean autónomos. Desde hacerse un huevo frito o darle al botón de la lavadora, que no es más complicado que darle al botón del mando a distancia o el taladro. Decía Gloria Steinmen que las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él. Y en 2025 sigue siendo una asignatura pendiente y urge.