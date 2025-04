Evitar fisuras en la UE ante Trump

La unidad y la actuación coordinada de los Veintisiete es fundamental para que la Unión Europea (UE) pueda afrontar con éxito la guerra comercial global desatada por Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. Mantener un frente común es esencial y la posición de la UE puede quedar debilitada por las fisuras que ya han comenzado a surgir, como la oposición de Hungría esta semana a la respuesta de la UE a los aranceles norteamericanos del 25% al acero y al aluminio europeos y la inquietud que genera la reunión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con Trump en Washington el próximo 17 de abril.

La unidad de los Veintisiete fue clave durante las negociaciones de la salida del Reino Unido de la UE para frustrar la pretensión del Gobierno británico de dictar las condiciones y de seguir disfrutando de las ventajas de la UE tras abandonarla. Los Veintisiete supieron cortar de raíz las maniobras británicas para sembrar la división y debilitar la posición negociadora europea mediante contactos por separado con diferentes estados.

La UE debe evitar ahora que sus gobiernos y sus grupos empresariales intenten negociar por separado con Trump acuerdos bilaterales y exenciones particulares al margen de la Comisión Europea. La UE debe recordar la máxima política "divide y vencerás", tan usada por el mundo anglosajón.

Gran poder de negociación

La UE, con un mercado de 450 millones de consumidores y una potente industria, es una potencia económica de primer orden y dispone de un gran poder de negociación. La UE, en conjunto, constituye la segunda economía mundial después de Estados Unidos en valores absolutos (17,16 billones de euros de producto interior bruto), según los últimos datos del Banco Mundial correspondientes a 2023.

La UE es una enorme potencia comercial, que exportó 2,55 billones fuera de su territorio en 2023, a lo que hay que sumar los 4,14 billones de las exportaciones entre sus miembros dentro de la UE, según la Comisión Europea y Eurostat. La UE cuenta además con 115 millones más de habitantes que Estados Unidos, por lo que dispone de una mayor capacidad de expansión de su mercado interior. Las exportaciones europeas fuera de la UE representan el 11,6% del comercio mundial y su cifra sólo es superada por China, según la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La UE tiene muy buenas cartas en la mano, según la terminología tan grata a Trump. Pero toda esa fuerza negociadora, todos esos ases en sus manos sólo valen si actúan juntos como un único jugador. Aunque algunos países dispongan de fortalezas y ventajas especiales, su as particular, si juegan por separado perderán, porque un as solo no vale nada en la partida de póker comercial iniciada por Trump.

Hungría, la primera fisura

Y ya han comenzado a aparecer las primeras fisuras. Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orban, es un estrecho aliado de Trump desde hace años, votó en el Consejo de Ministros de la UE contra la propuesta consensuada por la Comisión Europea con los gobiernos europeos para aplicar de forma escalonada unas medidas de retorsión a los aranceles norteamericanos del 25% sobre el acero y el aluminios europeos, que siguen en vigor pese a la pausa a la subida general anunciada por Trump el 9 de abril. La reunión de Meloni con Trump en Washington también genera ansiedad, dada la cercanía ideológica de ambos y el peso de EEUU en la economía italiana. El ministro francés de Industria, Marc Ferracci, ha expresado su temor a que esa reunión pueda debilitar la posición negociadora de la UE.

La unidad y coordinación de los Veintisiete son también fundamentales en la reorientación de la estrategia y las relaciones de la UE con China, la otra gran potencia mundial cuya colaboración es esencial para proteger a la economía mundial del comportamiento errático y la actitud imperial que ha adoptado Estados Unidos.

Ante las reiteradas críticas de Trump contra la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el pasado 4 de febrero en la Conferencia de Embajadores mejorar las relaciones europeas con China y buscar soluciones y acuerdos mutuamente satisfactorios que expandan el comercio y las inversiones de ambos. La reunión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estos días en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, es otro paso para tender puentes y mejorar las relaciones de cara la cumbre UE-China de julio. Von der Leyen explica que China ha asegurado que no inundará la UE con los productos que no pueda exportar a EEUU porque estimulará su consumo interno.