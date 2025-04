El amor como un anzuelo

'All You Need Is Love', cantaban los de Liverpool. Pero, ¿quién no necesita amor? Somos vulnerables y la soledad es traicionera. Mayoritariamente a través de una red o una plataforma en Internet, una persona aparece súbitamente en nuestra vida y nos hace sentir especiales, nos comprende, nos escucha y nos habla con una voz que embelesa. Sentimos la conexión y se va creando un vínculo emocional muy fuerte. La relación avanza rápido. Nos enamoramos ciegamente. El terreno del engaño está abonado. Detrás de la fachada encantadora del estafador, se esconde una persona capaz de adaptar su comportamiento a satisfacer las necesidades emocionales de sus víctimas; las huele, está entrenado y es un gran manipulador.

En estas páginas, nuestros compañeros de EL PERIÓDICO cuentan en primera persona cómo actúan los estafadores del amor. Aparecen como las parejas perfectas. Una vez que se han ganado la confianza de sus víctimas, las manipulan aislándolas, haciéndoles luz de gas para que duden de su propia percepción de la realidad. Las amenazan y las presionan. Los timadores pueden inventar historias grandilocuentes o justo lo contrario, aparecer muy necesitados. El objetivo final es el mismo: económico o emocional. El placer es el dinero o el control. Cuando lo consiguen y los descubren, desaparecen.

Una relación amorosa de verdad se construye a fuego lento. Esa es la máxima, la que tenemos que creernos a pies juntillas para cuestionar las relaciones súbitas. Porque cuando el engaño aparezca desnudo, llegará la vergüenza, la culpa y la ansiedad. La autoestima caerá por los suelos y vendrá el miedo a establecer nuevas relaciones o a volverse a enamorar. El timo del amor no solo arruina, destruye emocionalmente.

¿Se puede prevenir? Hay que darse tiempo, dudar de historias excepcionales y maravillosas y creer en la intuición. Comprobar los datos y no compartir información sensible o privada. Cuéntalo, compártelo. Todos en algún momento somos frágiles. Pero hay que recordar que, cuando el amor es el anzuelo para pedir, estamos frente a un amor que nunca fue.