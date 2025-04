El desorden mundial gana terreno

Pantalla de cotizaciones en la Bolsa de Nueva York. / AP

Ha convertido Donald Trump la política en un disparate de efectos perniciosos; la economía, en una montaña rusa, y la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, en un galimatías penosamente descifrable por lo indescifrable que resulta. La cultura del subastero se ha adueñado del campo de batalla porque esta guerra de aranceles -falsamente recíprocos- desatada por el presidente contiene todos los manejes de quien puja primero para, acto seguido, bajar la apuesta a cambio de algo. Ese algo es lo que Trump llama “una oferta fantástica” sin que se sepa, por lo demás, cómo mide la condición o atributos de lo así definido por él con su habitual desapego a entrar en detalles y limitarse a disparar contra todo lo que se mueve. Es decir, el marco de referencia para que sepamos a qué atenernos es a la vez concreto -el presunto agravio del déficit comercial de Estados Unidos con medio mundo (es un decir)- e inconcreto visto que no hay forma de sistematizarlo: lo que valía ayer ya no vale hoy y acaso vuelva a valer mañana o, quién sabe, un nuevo conejo asome las orejas por la chistera.

1.“Más de ciento en horas veinticuatro / pasaron de las musas al teatro”, dejó dicho el gran Lope de Vega para referirse a su proverbial facilidad para escribir obras de teatro. Le cabe a Trump y su corte la posibilidad de parafrasear al dramaturgo en punto a describir su afición compulsiva a desmadejar el comercio internacional y las convenciones esenciales de la economía. Algo esencial en el orden mundial como la previsibilidad de los actos de una gran potencia ha dejado de tener la vigencia necesaria para que no sea tal orden una carrera à bout de souffle que desemboca en un gran desorden. Resulta de tal comportamiento una incertidumbre tóxica en la que algunos grandes objetivos se adivinan sin mayor esfuerzo -competir con China a cara de perro, dañar la cohesión de la Unión Europea- y otros muchos se descifran un día y se desvanecen al siguiente para desorientación general.

2.El escritor estadounidense Dave Eggers escribe en el diario Le Monde: “Trump prometió la grandeza, pero no ha aportado más que furor”. Un editorialista del Financial Times, la Biblia de la City de Londres, titula una pieza La montaña arancelaria llega a la opinión pública. El venerable The New Republic, fundado en 1914, de difusión quincenal, resume el momento así: “Donald Trump vuelve a ser el hazmerreír de internet tras su impactante decisión del miércoles de fijar una pausa de 90 días en algunos de sus amplios aranceles -con la excepción de China- después de que la Casa Blanca insistiera durante días en que el presidente no tenía intención de frenarlos”. Un trabajador de una fábrica estadounidense de componentes electrónicos declara a una televisión: “Este tipo es un fraude”. Pudiera ser el guion de una comedia de enredo, pero no lo es, tampoco es una pieza de teatro del absurdo, es más bien un estado de ánimo colectivo en busca de un significado a la guerra de aranceles que sea capaz de ir más allá de los motivos obvios que han llevado a Trump a pulsar la tecla del desorden.

3.Lo que sucedió mediada la semana en el mercado de la deuda tiene un significado profundo que quizá escapa a esa opinión pública avisada a la que se refiere el Financial Times, pero que tiene una importancia capital. Que en un solo día el interés de los títulos de Estados Unidos a 30 años ascendiera 50 puntos básicos -del 4,5% al 5%- intranquilizó en grado sumo las finanzas mundiales y pone en estado de alerta a cuantos analistas temen que, a las malas, decida desprenderse China, tercer tenedor de la deuda estadounidense -el 7%- detrás de la Reserva Federal y de Japón, de una parte de su cartera con el subsiguiente pernicioso efecto de que los intereses se disparen. El mercado de la deuda es en las finanzas mundiales el equivalente a un sismógrafo de alta precisión, de forma que cualquier réplica súbita siembra la alarma y desestabiliza cuanto en él se negocia. Resulta así sorprendente que la Administración de Trump apenas aluda a los riesgos inherentes a una arremetida en el comercio mundial ejecutada a brochazos. Acaso por una vez haya que dar la razón a Elon Musk, que se ha referido así a Peter Navarro, arquitecto de la guerra arancelaria: “Es más tonto que un saco de ladrillos” (claro que Musk hizo el saludo romano en público y resulta inquietante estar de acuerdo con él siquiera sea una vez).

4.La Cámara de Representantes es un buen lugar para calibrar hasta qué punto se detectan en el universo republicano señales de división, discontinuas si se quiere, pero significativas habida cuenta la cortísima mayoría que respalda a Trump. Su manifestación más reciente es la decisión del presidente de la Cámara, Mike Johnson, de retrasar la votación del llamado “paquete de impuestos y gastos del presidente”, al no disponer de los votos necesarios para aprobarlo. Los refractarios a hacerlo aludieron al riesgo de que el proyecto de la Casa Blanca aumente en exceso la deuda nacional, fruto de una contradicción inasumible: aumentar el gasto al mismo tiempo que se recortan algunos impuestos. Es la Cámara de Representantes un Parlamento que tiende a los debates encendidos y los gestos dramáticos -cada dos años se disuelve y los diputados han de hacerse notar ante sus electores durante este corto espacio de tiempo-, pero es sabido que algunas voces de alarma se han dejado oír también en el Senado, una cámara más serena, en la que la mayoría republicana es fruto de los denominados por algún analista swing votes (votos oscilantes), los emitidos por electores dados a cambiar el sentido de su voto de una elección a la siguiente. Una minoría en el seno del Partido Republicano se siente incómoda con el griterío populista mientras arraiga la sensación de que una parte de los electores que optaron por Trump en noviembre se sienten defraudados con su alocada carrera hacia no se sabe dónde.

5.La campaña de Donald Trump que prometía alcanzar sus objetivos principales “en horas veinticuatro” ha dado aliento a un gran despropósito que excede la crisis arancelaria. La negociación de una tregua en Ucrania es un tratado de ineficacia; la reanudación de la matanza en Gaza tiene la misma intensidad que en los días de Joe Biden y martiriza a una comunidad exhausta; la pretensión de domeñar a China o competir con ella mediante una guerra económica ilimitada erosiona la estabilidad mundial; el deseo de castigar a Europa es, entre otras cosas, la envestida de un autócrata contra la cultura democrática y el Estado del bienestar. Así las cosas, es de temer que se haga realidad la vieja convicción de que cualquier situación es susceptible de empeorar.