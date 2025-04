La crisis de Rodalies va para largo, se lo prometo

Las catástrofes políticas relacionadas con la gestión gubernamental no suelen materializarse por sorpresa, vienen precedidas de suficientes señales como para haber actuado antes. Tanto lo que sucedería con la gratuidad de la AP-7 como lo que provocaría la falta de inversión en Rodalies durante décadas no se pudo escapar a ningún analista del ministerio o de la conselleria. Sin embargo, aquí estamos, ante un caos colosal de movilidad. En el caso del servicio de Renfe, la crisis ha llegado a una cota desconocida y la complejidad para atajarla supone un reto técnico, político y comunicacional excepcional.

La manifestación de la crisis responde a una suma de factores que explica la dificultad de atajarla. El retraso de décadas en la inversión de mantenimiento y modernización ha explosionado por acumulación de averías, robos de cableado y parece ser que incluso por sabotajes, coincidiendo justamente con el aumento exponencial de pasajeros iniciado en 2022 después de 16 años de estabilidad, gracias una mayor movilidad y a la gratuidad parcial, luego hay que añadir la negociación del traspaso del servicio, el cambio de gobierno en Catalunya, que deja atrás la etapa de los objetivos sobrenaturales en detrimento de las cosas terrenales y la guinda, el incremento de las obras propiciado por la llegada de las inversiones. De forma que, cuanto más se acelera el ritmo de la renovación, más incidentes se producen por la lógica más elemental y por la conectividad de la red que contagia los retrasos.

No hay solución mágica. Ningún ministro que anuncia ufano los miles de euros de inversión aprobados advierte seriamente de que cuantos más euros más incidencias. No podemos esperar que un político comprometa la ilusión que quiere transmitir con una frase del estilo, “les prometo que la crisis de Rodalies va para largo, pero la superaremos”. Las medias palabras no han tenido efecto alguno. Según el comisionado para el traspaso del servicio, Pere Macias, se necesitará una década de inversión para corregir las dos décadas de parálisis. ¿No merece esta previsión una acción pedagógica destinada no solo al usuario del tren sino al conjunto de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, al menos los de titularidad pública?

La culpa de la catástrofe está muy repartida. Gobiernos del PP y PSOE, de CDC-Junts, ERC y PSC, cada uno en la proporción que les corresponda respecto de la competencia que tengan y el tiempo que hayan gobernado. Este hecho podría ayudar a que se emprendiera una acción ejemplar. La política es pedagogía, explicó Rafael Campalans en 1933 y aunque sea un tótem socialista no deberían caérseles los anillos al resto de implicados por practicar el consejo.

De momento, han hecho todo lo contrario. Reunidos los padres de la patria en el Parlament han decidido por mayoría que lo urgente es pedir el cese de la consellera Paneque por no haber conseguido en menos de un año lo que sus predecesores no consiguieron en dos décadas. Una estupidez de manual.