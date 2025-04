Acabar con la Golden Visa no facilita el acceso a la vivienda

La supresión de la Golden Visa ha sido una medida ideológica, antieconómica e inútil. El argumento gubernamental era que los inmuebles copados por extranjeros dificultaban el acceso a la vivienda a los nacionales pero la realidad es que, según datos de los portales especializados, las menos de 20.000 personas que han accedido a la nacionalidad española mediante una compra inmobiliaria han invertido, de media, cerca de 800.000 euros, muy por encima del poder adquisitivo de la multitud que busca, desesperadamente, un piso para alquilar o comprar al alcance de su bolsillo. Así las cosas, cargarse la Golden Visa es un acto de populismo que favorece a los países que la mantienen, como Austria, Malta, Grecia o Italia, que ha modificado las condiciones, pero no la ha suprimido.

Solo un porcentaje ínfimo de extranjeros que adquieren inmuebles en España lo hicieron para tener nuestro pasaporte, así que la derogación de la contraprestación del pasaporte a cambio de la inversión no resuelve, en absoluto, el problema de carestía de vivienda que ha llevado a Barcelona, incluso, hasta la portada del 'The New York Times', señalada como zona cero del problema de la vivienda en Europa.

El dinero es como el agua, si se le cierra un camino busca otra vía para fluir. Una opción es cambiar de destino e invertir en otros lugares, pero nuestro país en general y Barcelona en particular, a pesar del gobierno y sus trabas burocráticas, denunciadas incluso por la Síndica de Greuges por ser un claro factor de freno al crecimiento, es un país atractivo para seguir invirtiendo así que si la oferta residencial se convierte en imposible los inversores ponen sus ojos en los locales comerciales.

Los locales comerciales son un 40% más rentables que invertir en vivienda y, a diferencia de lo que sucede con esta, Barcelona solo tiene una calle cara, en la posición número 16 a nivel mundial, el paseo de Gràcia, así que hay margen para el crecimiento y para inversión.

Es posible que la siguiente ocurrencia de nuestros gobernantes sea impedir que los extranjeros inviertan en locales comerciales si no es para abrir un establecimiento propio, pero hoy sabemos que cerrar miles de Airbnb ilegales, poner trabas a la apertura de hoteles, anunciar el cierre de pisos turísticos y otras tantas medidas restrictivas del mercado, además de ser de dudosa legalidad, son ineficaces para resolver el problema del encarecimiento de la vivienda.

El principal obstáculo para garantizar el derecho constitucional a la vivienda está en que aquellos que, desde la política, más se quejan por la falta de vivienda, son los que más han hecho para llegar a esta situación a base de aprobar planes generales de ordenación urbana con escasa previsión de vivienda, tramitaciones de licencias demoradas hasta cuatro años y una normativa y fiscalidad que provocan unos costes elevadísimos que, cómo no, los promotores repercuten a los compradores.

