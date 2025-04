Trump favorece la Barcelona 'high-tech'

Nadie podía prever que la llegada de Donald Trump a la presidencia fuera a jugar a favor de la Barcelona que aspira a ser la nueva meca de la ciencia, la investigación y el conocimiento en el sur de Europa. Así sucede, y en el ayuntamiento y otras ciudades del área metropolitana están que se salen. Cada día les llegan noticias de llamadas de científicos norteamericanos dispuestos a poner sus bártulos en una caja de cartón y venirse a Europa. Unos, porque les han recortado los fondos. Otros, porque no soportan el nuevo clima de persecución y prefieren abandonar el país, siguiendo las recomendaciones de su psicólogo. Al menos por un tiempo, hasta comprobar si viven una pesadilla de cuatro años, o una modificación profunda de la relación entre el poder y la investigación. Muchas de estas llamadas empiezan con el +34 y apuntan a un número de Barcelona. ¿Quién lo hubiese dicho hace una década?

No cabe atribuir el fenómeno al ránking de excepción que ocupa Barcelona entre los turistas. Hablamos de personas cualificadas, que necesitan algo más que sol y playa: un ecosistema de altas prestaciones para desarrollar su vida profesional. Su interés por Barcelona pone de manifiesto el lugar que la ciudad ocupa en computación, tecnologías de la información, fotónica, ciencias de la salud, o servicios tecnológicos. Una vez más, son los de afuera quienes nos dan la auténtica dimensión de los cambios que está experimentando Barcelona. Siguen los ránkings que nosotros no acabamos de creernos, como el que sitúa a la capital catalana y su entorno como la quinta área metropolitana de la UE en empresas emergentes, por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam. O como la primera ciudad del mundo en videojuegos, o en investigaciones farmacéuticas. Saben que la próxima ubicación de un gran centro de AstraZeneca en el antiguo edificio de Telefónica no es una casualidad.

Semejante capacidad de atracción no se improvisa. El Barcelona Supercomputing Center (BSC), la joya de la corona de esta nueva realidad, se creó en 2005, durante el Gobierno de Maragall. El gobierno que le siguió, de signo distinto, contó con Mas-Colell, el primer conseller que supo captar talento extranjero, al estilo de lo que ahora se dispone a hacer Salvador Illa desde la Generalitat. Y el Mobile World Congress, que vino a Barcelona en 2006, ha sido decisivo en un cambio facilitado por las comunicaciones internacionales y la conectividad que ofrece la capital catalana. Así es como la gran Barcelona ha conseguido ocupar el octavo lugar en inversión tecnológica de toda la UE, con más de 6.000 millones de euros captados en diez años. O como los sectores más intensivos en conocimiento crecieron el año pasado el doble que el resto de la economía. Puede que Barcelona sea todavía más conocida por los más de quince millones de visitantes que recibió en 2024, pero el turismo ya no lo es todo. De hecho, más del 17% del PIB que genera procede de estos nuevos sectores, más del doble de hace una década. Los datos prueban que estamos ante una auténtica transformación del modelo productivo de la ciudad que afectará a toda Catalunya, donde ya existen 160 'hubs' tecnológicos en los que trabajan 60.000 investigadores, más de la mitad extranjeros. Aprendan acrónimos como BSC, que va a transformarse en una gran factoría de Inteligencia Artificial, o ICFO (Institut de Ciències Fotòniques), y otros dedicados a la robótica, la genómica, la microelectrónica o las tecnologías de la sostenibilidad, que determinarán el futuro de la ciudad.

Paradójicamente, este cambio amenaza con agravar las condiciones de vida de algunos sectores sociales. Los cerca de cien mil expatriados atraídos por la emergencia de esta nueva Barcelona son, mayoritariamente, personas jóvenes cuya alta capacidad de consumo presiona al alza los precios, en particular los de la vivienda. Si el alcalde Collboni no quiere morir de éxito, debe utilizar parte de los recursos generados por estas inversiones para poner en pie una política de vivienda que evite la expulsión de los barceloneses fuera de su ciudad. Algo habrá fallado en esta fascinante mutación de Barcelona si los vecinos son los paganos de la gentrificación que amenaza algunos de sus barrios.

