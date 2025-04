Rodalies en tiempo de olvidos y medias verdades

Años atrás hubo quien vaticinó la magnitud del peaje que tarde o temprano comportaría que los gobiernos españoles hubieran decidido supeditar el sistema ferroviario convencional a la alta velocidad. Como fueron voces que clamaron en el desierto, la situación actual tendría que hacer caer la cara de vergüenza a quienes durante décadas habían sido capaces de dedicar el 90% de los recursos destinados a los sistema ferroviarios a una alta velocidad utilizada solo por el 10% del número total de personas usuarias del tren.

El hecho es que, en el marco mental de los responsables del Ministerio de Fomento, solo había espacio por la ecuación AVE igual modernidad. Otras consideraciones relacionadas con la necesidad de encarar, por ejemplo, el previsible colapso de las líneas costeras provocado por la creciente demanda de movilidad como consecuencia de los cambios demográficos y el tráfico de mercancías nunca fueron tenidas en cuenta. Y, como prueba, los presupuestos del Estado, que ignoraban la equidad social al dar por hecho que el logro de la pretendida modernidad tenía que recaer sobre los hombros de las clases populares.

Se entiende, pues, que se llegaran a folclorizar las posiciones divergentes (recuerden cómo se había intentado desmerecer la admirable terquedad en pro de Rodalies de Joan Herrera, cuando ejercía de diputado) o se incumplieran, tal como hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y todavía más el de Mariano Rajoy, los acuerdos de inversión establecidos con Esquerra e ICV para llevar a cabo el traspaso efectivo de la gestión.

Una transferencia que nunca se completó a nivel de infraestructura ni se aportaron los recursos económicos comprometidos. De hecho, a día de hoy, todavía no ha llegado todo el dinero que permitiría afirmar que aquello comprometido en 2009 y 2010 se ha cumplido. Una situación tan inverosímil que hizo callar hace poco días a Pere Macias, incapaz de encontrar una explicación, a pesar de afirmar que todo estaba atado desde noviembre de 2021. Justo es decir que, conociendo la personalidad seria del actual responsable del Pla Rodalies en Catalunya, nombrado por el Gobierno español y recordando cómo había coincidido con él en reprobar desde los escaños del Congreso a la ministra Magdalena Álvarez (convertida en la Juana de Arco de la alta velocidad), no le debe de ser fácil tener que hacer ahora este papel.

En todo caso, unos árboles enormes (desinversión; ejecución mínima y dolorosa, al compararla con Cercanias-Madrid; corporativismo ideológico de los trabajadores, que va más allá de los legítimos derechos laborales; centralismo de Adif y Renfe; desprecio del concepto servicio público...) esconden un bosque de incertidumbres. Cierto es que, en los próximos años, el qué, el cómo y la intensidad del proceso del traspaso de Rodalies se convertirá en anzuelo para la configuración de alianzas parlamentarias. Como cierto es que las fuerzas políticas saldrán reforzadas o malparadas de cómo de integral acabe siendo la asunción de la competencia por parte de la Generalitat.

No obstante, habría que hacer mención a lo que no apareció en la sesión monográfica del Parlament, celebrada hace unas semanas. Porque tanto la consellera reprobada como quienes instaron la reprobación optaron por no denunciar que buena parte de las inversiones están orientadas hacia el tráfico de mercancías y no a la movilidad de las personas. He aquí la injusticia que representa que la ciudadanía que, de lunes a viernes, circula arriba y abajo para poder ir a vender la fuerza de trabajo, ya bastante damnificada por los años pasados de prioridad absoluta de la alta velocidad, en la actualidad tenga que afrontar un nuevo pago con tiempo de vida a añadir a la jornada laboral: la factura de la transición ecológica mandatada por la UE, a cambio de que el Gobierno español se vea liberado de implementar la viñeta para el mantenimiento de autopistas y autovías.

Y, como prueba, el ejemplo de las obras emprendidas en Sant Vicenç de Calders, que una vez terminadas posibilitarán la circulación de un número todavía menor de trenes en hora punta, al no asumirse la construcción del 'bypass' que evite la entrada de los trenes de mercancías en la 'playa' de vías o no haber previsto la reforma en su totalidad, para impedir un atasco en el corredor del mediterráneo.

Cómo afirmaba hace unos días Anna Gómez, portavoz de la plataforma ciudadana Dignitat a les Vies: “los usuarios pagamos una vez más los platos rotos de las malas decisiones, las de antes y las de ahora, y encima quieren que les demos las gracias”.

En definitiva, clases populares, clase obrera, mundo del trabajo que hacen revivir el dicho popular del “cornudos y apaleados”.

