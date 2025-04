Si censuramos, censuremos bien

José Bretón, durante su declaración en el juicio.

Yo no me creo que 'El Odio', el libro de Luisgé Martín sobre José Bretón, haya sido retirado para evitar el dolor a la madre de los niños muertos, porque para eso le bastaba a la buena mujer con no comprarlo, igual que no comprarían 'A sangre fría' los familiares de los Clutter, y nadie censuró el libro de Capote. No, lo que sucede es que existía el peligro de que 'El Odio' fuese el libro más vendido en Sant Jordi, por delante del que va a sacar -supongo, no me he dedicado a averiguarlo- algún famoso de TV3, así que se imponía evitar su venta. Cómo íbamos a quedar los catalanes ante el mundo, cómo íbamos a promocionar nuestra festividad más comercial, si la preceptiva foto de la pareja joven besándose con una rosa en la mano -ignoro si es siempre la misma pareja o los periódicos contratan a una distinta cada vez- va este año acompañada de otra imagen, esta de una señora regalándole amorosamente a su marido el libro donde Bretón narra cómo asesinó a sus propios hijos y quemó después los cuerpos. Para evitar la terrorífica imagen de Bretón al frente de la lista de libros más vendidos, se lanzó una furibunda campaña en favor de la censura, que ha culminado con la retirada de 'El odio' por parte de la editorial. Así se hacen las cosas.

La campaña no debe detenerse ahí. A continuación, deben prohibirse, qué digo prohibirse, deben arder en la hoguera, todos los demás libros que relaten homicidios, aunque sean novelas. No hay que desdeñar la influencia de la ficción en la mente humana, así que mejor eliminar todos los relatos de crímenes violentos, de Homero a Houellebecq. Ni siquiera deberíamos limitarnos a los asesinatos, también deben ser censurados los libros que incluyan otros delitos, desde explotación infantil hasta pederastia, a la hoguera con Dickens y Nabokov. Y no solo delitos. La lista de libros prohibidos englobará también aquellos que contengan en sus páginas pecados -ay, de 'Madame Bovary'- o simples faltas de educación, me viene a la mente alguno de Camba que aconseja comer las sardinas con los dedos y no con cubiertos. A la hoguera también, hay que velar por la moral y las buenas costumbres.

Los únicos libros que deberían publicarse son los que tienen final feliz, y solo si ese final feliz excluye el sexo.