Rajoy en tierras andorranas

Mariano Rajoy, ahir durant la seva compareixença en la comissió parlamentària del Congrés. | J. J. GUILLÉN / EFE

Hace pocos días era la información sobre el imán de Ripoll, que no solo había sido captado por el CNI como informante, sino que fue enviado expresamente a Catalunya y desde entonces cobraba 500 euros mensuales de los servicios de inteligencia. Con esta última noticia, el atentado de las Ramblas recibía un nuevo rayo de luz que ayuda un poco a deshacer la telaraña de mentiras y ocultaciones que rodean la acción criminal que asesinó a 16 personas e hirió a 152.

Casi ocho años después, las evidencias se acumulan en la peor dirección: las complicidades conocidas del CNI con el imán yihadista; el seguimiento policial de los móviles de los asesinos, que resultaron sorprendentemente ineficaces; los motivos por los cuales Es Satty fue enviado a Catalunya; y, en suma, un largo etcétera de preguntas que reclaman las víctimas y no reciben respuesta. Al final, lo que tenemos es a un CNI que practica una opacidad manifiesta a la hora de aclarar sus vínculos con la célula terrorista, sumado a la frase del ministro Margallo, que hemos retenido por siempre jamás en la memoria colectiva: “en la segunda quincena de agosto pasarán cosas en Catalunya”. Y pasaron... Es evidente que no podemos especular sobre un tema tan sensible, pero también es un hecho que el CNI y las alcantarillas de la época Rajoy esconden información clave, y la sospecha que traspasaron límites impensables en su afán para detener al independentismo es inevitable.

Límites que también habrían llegado a la conspiración con el Gobierno de Andorra para destruir a la Banca Privada de Andorra (la BPA), uno de los cuatro grandes del Principado, en su afán por encontrar 'el oro de Moscú' independentista y de aniquilar a la familia Pujol. Los audios que ha emitido RAC1 confirman los datos que la familia Cierco y sus abogados ya tenían desde hacía tiempo. Personalmente, formé parte de varios programas de la antigua 8TV donde, de la mano del detective privado Paco Marco, ya se explicitaba la naturaleza del presunto complot entre el Gobierno español y el Gobierno andorrano para enredar a los americanos con datos falsos y, así, conseguir la intervención de la BPA. El objetivo era doble: por un lado, tener información confidencial de las cuentas de la familia Pujol, considerada un símbolo estratégico para desprestigiar a la lucha catalana; del otro, encontrar indicios de cuentas vinculadas a líderes independentistas, para remachar el clavo del desprestigio. Dado que los Pujol tenían alguna cuenta en la BPA, el equipo de “la operación Cataluña” -creado en 2012- puso al banco de la familia Cierco en la diana, y las alcantarillas empezaron a trabajar. Se trataba de forzar a la BPA para que diera datos privados y, ante la negativa, se produjo un proceso de extorsión infernal. Un proceso que culminaría con la intervención de la BPA y de su filial en España, el Banco de Madrid, pero que previamente se apuntalaba dando informaciones falsas de la BPA a la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FINCEN), para implicar al banco andorrano en temas que son 'red flag' para los americanos: Venezuela, narcos, Rusia... Se han conocido los correos electrónicos de dos agentes del CNI que demuestran la implicación del mismo Rajoy, pactando la operación con el presidente de Andorra, Antoni Martí Petit: cuatro reuniones entre ambos presidentes, tres en España y una en Andorra. Fechas: entre agosto de 2014 y enero de 2015. Después, intentaron enviar más información a EEUU con la intención que “el banco andorrano no levante cabeza”. En definitiva, destruir el patrimonio de una familia andorrana, con extorsiones y falsedades, para herir a un movimiento democrático en Catalunya. Tan grave como parece. Y aun así, Rajoy continúa disfrutando de su dorada jubilación, como lo hace el Gobierno andorrano de la época: en los dos lados, España y Andorra, continúa la impunidad judicial

Del atentado de las Ramblas a la operación contra la BPA, el hedor que emana del Gobierno Rajoy y del propio presidente es de tal gravedad que habría tenido que hacer estallar los cimientos de la democracia española. En nombre de España, pervirtieron las leyes, abusaron del poder y dieron carta blanca a las alcantarillas. Y nada los detuvo. Que continúen impunes demuestra que aquel pudridero se mantiene intacto en las estructuras del Estado.