Olmo juega gracias a Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Afp7

Lo que son las cosas. Un error de forma del presidente de la Liga, con multitud de escritos, a cada cual más complejo, a sus espaldas, ha facilitado que Dani Olmo y Pau Víctor sigan inscritos en la competición. Eso dijo José Manuel Rodriguez Uribes en ’El Cafelito’. Es más, el presidente del CSD habló de ”nulidad de pleno derecho” y de que Tebas “comete un error” al insistir (por la petición de la cautelar a la justicia ordinaria) cuando se ha equivocado en el procedimiento. En resumen, la famosa comisión de seguimiento de la Liga y la RFEF no tiene competencias para dar o quitar licencias. Eso asegura el CSD de Uribes. Y eso es, también, algo que a Tebas, que ha estado en mil situaciones como esta, le molesta profundamente. Un desliz que él considera un exceso de “formalismo” y que el CSD, de forma hábil, ha aprovechado para tumbar a la Liga en todo este lío. Un conflicto que arrancó allá por el mes de enero con la famosa cautelarísima que el organismo gubernamental concedió al Barça basándose en la protección a los futbolistas y, de paso, en que Olmo es jugador de la selección española. Y por ahí apareció, cómo no, el nombre de Florentino, al que Tebas acusó de hablar con Uribes para favorecer al Barça. El político lo niega de forma tajante, aunque le agradece no haberse opuesto a la decisión del CSD. Esto parece la casa de los líos, pero así ha ocurrido.

Más madera. Uribes quiere un acercamiento con Louzán, al que miraba de forma esquiva tras ser nombrado presidente de la Federación y con el que evitó reunirse hasta que la justicia anuló la condena que pesaba sobre él. Esa proximidad actual es algo más difícil con Tebas, por lo que parece. Pero ojo, el CSD no va a recurrir si la justicia ordinaria da la razón a la Liga. El caso que todo esto ya se ha convertido en una pelea jurídica. En dos tipos de leyes, como Uribes y Tebas, mirando la letra pequeña, el resquicio legal. Ambos son abogados y ninguno de ellos quiere perder esa pelea. Tebas sabe que hubo un error de forma y hay que reconocerle al asesor jurídico del Barça su habilidad para salvar una situación más que complicada. Habrá que esperar qué dice la justicia, pero al menos estamos entretenidos.