Transformando realidades con el márketing digital

Una persona entra a través del teléfono en la aplicación de Linkedin. / epc

Hace unos meses asumí el reto de impartir un módulo de márketing digital a un colectivo de personas en situación de desempleo, proveniente del SOC (Sistema d’Ocupació de Catalunya). Cuando lo hice, sospechaba que la cosa iría más allá de transmitir conocimientos teóricos. No se trataba solo de hablar de márketing digital, sino de evitar que los alumnos usaran el término 'community manager' como si fuera una solución mágica. La cosa no iba solo de explicar herramientas y estrategias, sino de proporcionarles recursos reales para reinventarse y abrirse nuevas oportunidades laborales en un mercado dinámico, saturado y en constante evolución.

Desde el primer día, identifiqué la diversidad de perfiles que tenía ante mí: personas provenientes del comercio tradicional que veían cómo su sector se digitalizaba a marchas forzadas, profesionales que habían estado años en un mismo trabajo y ahora necesitaban adaptarse, emprendedores con ideas brillantes, pero sin herramientas para hacerlas realidad, e incluso directivos ya con una edad que no sabían muy bien por dónde tirar. A pesar de sus diferencias, todos compartían una necesidad: reinventarse y encontrar nuevas oportunidades en un mercado cada vez más digital.

Durante las sesiones, trabajamos conceptos clave como la presencia en redes sociales, la estrategia de contenidos, la optimización SEO y las campañas publicitarias 'online'. Pero el verdadero aprendizaje llegó cuando pasamos de la teoría a la práctica. Cada alumno desarrolló su propia estrategia digital, adaptada a sus necesidades, experiencias y objetivos profesionales.

La importancia de las herramientas digitales en la transformación profesional

Uno de los casos más impactantes fue el de Maria. Después de permanecer más de 15 años trabajando en el sector turístico, se encontró sin trabajo porque su empresa redujo plantilla. Al comenzar el curso, se sentía desorientada y desconocía cómo el márketing digital podría ayudarla. A medida que exploramos herramientas como la creación de contenido bajo una clara estrategia de comunicación, Maria descubrió que podía monetizar su conocimiento ofreciendo asesoramiento 'online' a pequeños negocios turísticos. Mediante Instagram y LinkedIn, comenzó a compartir consejos sobre experiencias turísticas personalizadas y, aún no había terminado el curso, que ya tenía los primeros clientes.

Andreu, en cambio, provenía del sector de la construcción y se encontraba en una situación de cambio forzado. Había trabajado toda su vida en la obra, pero una lesión grave le impedía seguir haciendo trabajo físico. Sin experiencia en el entorno digital, vio en el 'blogging' una oportunidad para seguir aportando valor desde su pericia. A partir de los nuevos conocimientos adquiridos, sobre todo con la aplicación del SEO, decidió que crearía un blog especializado en construcción sostenible para abrirse nuevas oportunidades como consultor y formador en empresas del sector.

El caso de Sue es un poco diferente. Ella trabajaba en una tienda de moda del barrio desde hacía años, pero debido a la caída de ventas y a la competencia de las grandes plataformas 'online', la despidieron de un día para otro. Durante el curso, descubrió el potencial de las redes sociales para dar visibilidad a los comercios locales. Decidió que se especializaría como 'community manager' de locales de proximidad, pero siempre trabajando desde una sólida estrategia de comunicación de base: qué decir, cómo decirlo y dónde decirlo. Y, que cuando acabara la formación, se ofrecería a gestionar los perfiles de las tiendas del barrio.

Un ecosistema en evolución constante

Estos casos muestran que el márketing digital no es solo una herramienta para vender más, sino una plataforma de cambio que puede abrir puertas inesperadas. No obstante, hay que entender que no es una ciencia exacta. Si lo fuera, ya tendríamos la piedra filosofal del márketing digital. El algoritmo manda. Y el algoritmo cambia según nuestros patrones de comportamiento.

Cada publicación, cada clic, cada búsqueda en Google modifica la manera en que la información nos llega y cómo las empresas y los profesionales deben adaptarse (debemos adaptarnos) para seguir conectando con el público. No basta con aprender unas herramientas y aplicarlas de manera mecánica; hay que entender que somos nosotros quienes alimentamos el sistema con nuestras vivencias, intereses y comportamientos.

Más allá de la tecnología: nuestra fuerza personal

El verdadero cambio no viene solo de dominar herramientas como Google Ads, Canva o el propio SEO de una web o de un blog, sino de entender cómo estas herramientas se pueden aplicar a cada realidad profesional de forma estratégica. Más allá de los datos y las tendencias, lo que realmente hace que el márketing digital sea poderoso es la capacidad de las personas para adaptarlo a sus necesidades y convertirlo en una vía de crecimiento y de éxito.

El mejor premio ha sido ver cómo, clase tras clase, los alumnos ganaban seguridad, ilusión. Cuando se enseña con propósito, el márketing digital deja de ser solo una estrategia de ventas para convertirse en una herramienta de cambio real. Porque el cambio, al fin y al cabo, siempre empieza con una decisión valiente: dar el primer paso, sin miedo y con un buen 'adelante’.