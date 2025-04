La política que no luce

Es un trabajo pesado que nadie anteriormente había querido afrontar. Las razones intuyo que son diversas, pero las podríamos resumir en una: no luce. Reordenar, simplificar y evitar duplicidades de las páginas webs gestionadas por la Generalitat no es a priori una acción de gobierno que será recordada por su espectacularidad, tampoco marcará ninguna agenda política o mediática. Sin embargo, se hará. Porque debe hacerse.

No conozco a nadie a quien le resulte atractivo el cambio de armario entre estaciones o la limpieza del baño, de la misma forma que no conozco a nadie que no afronte el fastidio de estas y otras tareas.

Parece simple, pero el razonamiento encierra la esencia de la política menos endogámica y más pragmática. También la que suele comportar menos rédito político a los gobiernos. Por eso hay cosas que aunque deban hacerse, no se hacen. Suelen coincidir con aquellas que no computan en la calculadora electoral, se alejan del ‘yoísmo’ particular o están instaladas en una vía muerta que no genera ni debate ni confrontación partidista. Son los temas políticos que aunque existen no están en el escaparate.

La gestión olvidada del ecosistema digital de la Generalitat de Catalunya es sin duda, uno de esos temas.

Si aparcamos el edadismo digital imperante, cualquier persona digitalmente funcional perderá su tiempo y probablemente su paciencia intentando desenvolverse entre una amalgama de información y sucesivos trámites burocráticos, más propios de un galimatías nivel avanzado que de un servicio público. Nos hemos resignado a que cualquier trámite digital con la Administración pública sea un quebradero de cabeza, tenemos el fastidio integrado, asumido y un ciudadano resignado es para la política un ciudadano dócil e inocuo, que no requiere atención inmediata. Una explicación más para no abordar políticamente el tema.

Ahora el gobierno se ha propuesto por fin afrontar el cambio de armario, la limpieza del baño. La política de las cosas que se hacen porque tienen que hacerse.

