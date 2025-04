Otra polarización es posible

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en la cuarta jornada de la quinta edición del foro 'Wake Up, Spain 2025!’, en Casa de América, a 3 de abril de 2025, en Madrid (España). / MARTA FERNÁNDEZ

No está claro con que resultados, pero los aranceles de Donald Trump han sacudido el tablero económico, pero también político, mundial. En el caso español, la andanada ha puesto en crisis el 'framewok' dominante desde las elecciones de julio del 2023. El esquema era que el duelo se jugaba entre un extremo formado por PP y Vox frente al que se organiza entorno a Sánchez con el PSOE, Sumar y los nacionalistas en el otro. Este no es el esquema europeo. Las tropelías de Carlos Mazón pactando antes de tiempo con Vox en València, la aproximación de Sánchez a Puigdemont y el error de cálculo de Feijóo de pensar que en el centro derecha europeo se iban a imponer las tesis de Manfred Weber, favorables a pactar con la extrema derecha, casi nos dejan fuera de la historia en un momento crucial.

Trump ha salido al recate. Feijóo ha encontrado en los aranceles que castigan a electores proclives a Abascal una palanca para desmontar al populismo que le estaba minando desde hace cinco años. Ha reaccionado rápido con un mensaje claro. El PP está con Europa y no con los Estados Unidos de Trump frente al discurso de quienes, como Vox, pretenden sacar partido con una actitud tibia. Vox, además, está atrapado porque maldecir a Trump significa quedarse sin la red de apoyo económico de Banon. Sánchez, por su lado, también ha reaccionado y frente a la provocación de Trump no ha hecho lo mismo que en el tema del gasto de defensa. Ha tratado al PP como lo que es, el primer partido del Congreso, de manera que no lo ha colocado en la amalgama de todos los grupos en el momento de buscar acuerdos y ha excluido a Vox.

Lentamente, se esboza un nuevo orden mundial en el que la frontera está entre librecambistas y proteccionistas, entre demócratas y autoritarios. En los inicios de la globalización, Joseph Stiglitz señaló el error de desvincular el libre comercio de la democracia. Trump, Abascal, Putin quieren destruir lo primero para acabar con lo segundo. Así que otra polarización es posible. La UE tiene la oportunidad de liderar el polo democrático.

