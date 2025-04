Nerón, Trump y las llamas

Ahí estaba, en los jardines de la Casa Blanca, ufano ante su última fechoría: desatar la guerra comercial planetaria. Trump mostraba la pizarrita de los aranceles como Nerón tocaba la lira mientras ardía Roma. Vale, de acuerdo, parece ser que el extravagante emperador romano nunca se dedicó al arte de las musas mientras las llamas devoraban la capital del imperio, pero esa es la imagen que ha quedado en el imaginario popular. No lo hizo, pero dada la excéntrica crueldad del personaje, podía haberlo hecho. Trump aún no se ha paseado con una corona de laurel, pero ya no nos sorprendería.

Todos los expertos señalan que los argumentos reprobatorios del presidente estadounidense para propiciar este vuelco en la economía mundial son erróneos, pero Nerón también culpó falsamente a los cristianos del incendio… y marcó el inicio de su persecución. Poca broma con la capacidad destructiva de las acusaciones espurias.

Trump juega con el miedo. Lanza la bola de los aranceles y espera que el mundo, aterrorizado, se arrastre ante él rogando magnanimidad. Solo así se entiende que Rusia haya quedado al margen de los gravámenes o que Irán solo haya sido castigado con un 10%. Las negociaciones con ambos países ya han encontrado sus vías. Para el resto del mundo: el caos económico y el temor a una recesión global.

Trump lanza las bolas, pero su juego también produce movimientos que escapan de su control. Como el creciente orgullo europeísta o el descoloque de sus palmeros ultras. Ahí está la difícil papeleta de Vox. La contradicción de definirse como ultranacionalista e ir en contra de los intereses de España. Abascal ha optado por cargar contra la UE y Sánchez por los aranceles de Trump. Como un cristiano criticando a San Pedro crucificado mientras él mismo es clavado en la cruz, todo por orden de Nerón.

El miedo y la crueldad definen la política trumpista. La falta de compasión rige al apoyar de forma incondicional el genocidio perpetrado por Netanyahu o al provocar deportaciones erróneas de personas en asilo. La pedagogía de la brutalidad. ¿Permeará en toda la sociedad?

Nerón inventó todo tipo de bulos contra los nazarenos, incluso se tomó el sacramento de la eucaristía en el sentido literal y les acusó de caníbales (¿recuerdan a Trump afirmando que los migrantes comían mascotas?). Contra ellos ordenó las peores salvajadas. Fueron devorados por bestias, crucificados o quemados vivos y utilizados como iluminación nocturna. Pero tanta ferocidad tuvo un efecto inesperado, acrecentó su imagen de mártires y héroes. Ya sabemos cómo acabó la historia: con el cristianismo convertido en la única religión oficial del imperio.

No despreciemos la capacidad colectiva de resistencia a la deshumanización, especialmente cuando el ‘dorado’ prometido transmute en un sufrimiento estéril. Al fin, ese Trump que se relame provocando el miedo, puede acabar convirtiéndose en el revulsivo de sí mismo: el símbolo de todo lo que no queremos ser. Frente a la mezquindad del bunker, un pujante punto de encuentro.

