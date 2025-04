Jaime Palomera, antropólogo urbano: "El futuro de los que no son propietarios pasa por si heredarán o no"

Desde 2015, los precios de los pisos de alquiler han aumentado un 57% y los de compra, un 47%. Y hoy 40 ciudades del país se manifiestan para reclamar soluciones a esta crisis de vivienda. El antropólogo Jaime Palomera (Barcelona, 1982), codirector del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) y cofundador del Sindicat de Llogateres, muestra las tripas del conflicto en 'El secuestro de la vivienda' (Península).

¿La situación es similar a una partida de Monopoly?

Para los jóvenes –y para muchos de los que se hicieron adultos después del 2008– es como entrar en el juego cuando ya ha empezado. La mayoría de calles y casas están compradas y, con el dinero de inicio, dan vueltas por el tablero y se van arruinando (en los años 90 se destinaban tres años de salario a la vivienda, hoy en Barcelona son 10). Y la cuestión clave es que es una partida amañada.

¿Amañada en qué sentido?

Las reglas de juego benefician a los que ya tienen varias calles y casas. Cada vez que los más ricos compran una casa, le sale más barata, porque la Administración se la financia en forma de beneficio fiscal: no pagan el impuesto sobre transmisiones patrimoniales –en Catalunya es de un 10% sobre el precio de compra– y si, además, la pone en el mercado turístico, no paga IVA. Cuando pasan por la casilla de salida, reciben más dinero para seguir acumulando. Con estas reglas, cada generación vivirá mucho peor que la anterior.

¿Cuándo se empezaron a torcer las cosas?

A partir de los años 90, la demanda de vivienda no viene de los que la necesitan, sino del dinero planetario, que busca invertir en casas del mismo modo que en oro y productos de bolsa. Si el PIB crece al 3% y tú compras casas y las alquilas, la rentabilidad es del 10%, y el 7% de diferencia es dinero que pasa de manos de los trabajadores a los que acumulan activos. Entre 2007 y 2023, el mercado de alquiler creció en 1,3 millones de viviendas –cada año, 100.000 viviendas en el mercado– que no son nuevas: salen de familias que habían sido de clase media y las han perdido (600.000 desahucios en una década). Adam Smith se revolvería en su tumba.

El padre del liberalismo, nada menos.

Él vio que el rentismo rompe la sociedad y muerde a la economía productiva. Explicaba que el suelo no es un bien de mercado como cualquier otro. La vivienda no solo es la base de la intimidad y la construcción de la persona, también es el pegamento social. A ese problema se suma que, para el dinero internacional, comprar casas se convierte en un negocio prioritario. Y no hay creación de valor. Cuando en los años 60 a la Seat le iba bien, le iba bien a toda la economía. En la economía rentista, si a BlackRock le va bien, es que a otros les está yendo muy mal. Es un juego de suma cero.

"Si se aumentara la oferta, los precios bajarían". Es un mantra repetido.

No ha pasado nunca: en España todos los 'booms' han coincidido con las mayores subidas de precio. Eso es así porque el suelo es un bien escaso, está localizado donde más se necesita y la demanda no tiene libertad de movimiento. Si quieres comprar naranjas y suben, puedes consumir mandarinas, o comer otra fruta o no comer ninguna. Con la vivienda eso no ocurre.

Hable al oído del rentista.

Huyo de cualquier juicio moral. Yo le diría que tiene que ser consciente de que la desigualdad que genera este tipo de negocio nos llevará a una sociedad cada vez más rota y más hostil para él. Estamos caminando hacia una sociedad más parecida a las de Brasil o Nueva Delhi que a la sociedad de bienestar de las que venimos. Pero con quien hay que hablar es con el Gobierno.

Adelante, pues.

Esto no va de si vas o no a tener casa, sino de que los ricos se están comiendo a la clase media y eso no le interesa a ningún partido. Los políticos, los expertos y el periodismo no ven el nivel de descontento. Que los jóvenes digan en las encuestas que con un sistema autoritario les iría mejor tiene que ver con la ruptura de las bases de la democracia liberal, de esa idea de que con tu mérito podías llegar a algún sitio. Y encima, se les dice que si no han logrado llegar al éxito, es porque no han emprendido bien. A partir del 2008, su futuro pasa por si heredarán o no. Y el chasco es que vivimos más años y en la vejez los padres necesitarán sustituir la casa por una residencia o una jubilación decente.

¿Los empresarios también son víctimas de la lógica rentista?

Históricamente, el problema del rentismo genera, primero, desigualdad entre la clase trabajadora y los más ricos, pero con el tiempo parasita y dificulta la inversión en la economía productiva. Es un círculo vicioso, porque si quien tiene dinero invierte mucho en compra de activos que no generan valor, succiona el salario de las clases medias, va menos dinero al consumo y las empresas productivas tienen más dificultad para vender.

¿Hay una solución posible?

La única manera es revertir el acaparamiento y hacer que las clases medias puedan acceder a una vivienda en un mercado regulado, que es lo que hizo Singapur. Desde los años 60, el Gobierno te ayuda a comprar un piso, pero no lo puedes vender por encima de lo que pagaste más la inflación. Eso ha garantizado que el 80% sea propietario. Consigues sociedades menos guetizadas, más cohesionados. Y en Viena, a no ser que cobres más de 3.500 al mes, puedes acceder a una vivienda protegida, y tienen el orgullo de que no puedes saber el nivel económico de una persona por su dirección postal. Son utopías disponibles.

