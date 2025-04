El universo de Chris Ware

Este fin de semana se celebra la Fira del Còmic en Montjuïc y, como cada año, veremos largas colas de lectores que quieren conseguir un dibujo personalizado de sus autores favoritos. En realidad, los aficionados al cómic llevan varios días viendo de cerca a algunos grandes nombres del género. Hace un par de semanas Dash Shaw presentó 'Todo abruma' (Blackie Books) e impartió una 'masterclass' sobre su trabajo, y esta semana Richard McGuire habló en la librería Finestres de la reedición de su icónico 'Aquí'(Salamandra Graphic), acompañado del también dibujante Max. Entretanto en el CCCB se acaba de inaugurar la muestra 'Chris Ware. Dibujar es pensar', que ofrece un recorrido amplísimo por la obra de uno de los autores más influyentes e innovadores en lo que se refiere al lenguaje del cómic. Chris Ware ha experimentado como nadie a la hora de actualizar la tradición, por ejemplo a partir de la obra de Frank King o George Herriman, y también en lo que se refiere a los personajes que pululaban en los viejos dibujos animados de Tex Avery y tantos otros.

En su presentación en el CCCB y en diversas entrevistas, Chris Ware ha dejado una serie de reflexiones que demuestran que sobre todo es un pensador que dibuja, y que plasma en sus historias estados de ánimo complejos. Un ejemplo: “Los superhéroes son una metáfora de la arrogancia americana, tan vigente hoy en día”. Otro: “Las imágenes hechas con IA parecen cadáveres”. O este: “Actualmente en Estados Unidos hay un movimiento político para desacreditar la empatía”. La palabra 'empatía' es clave, porque transmite una actitud hacia sus personajes: a menudo son seres solitarios, que sufren abusos en la infancia, o que buscan puntos de fuga fantasiosos, y la forma de dibujar y escribir de Ware nos los acerca, nos reclama una mirada humanista hacia su mundo. Hace años que la lectura de 'Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo' me abrió las puertas del universo Chris Ware y desde entonces me he dejado cautivar por todo lo que publica. Ir a la exposición del CCCB será como abrir otra puerta —física— a su mundo y saludar a esos viejos conocidos que me hicieron reír y llorar.

