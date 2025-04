El 'photocall' de Waterloo

El líder de Junts, Carles Puigdemont, el Secretario General de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el Secretario de Relaciones, Gorka Elejabarrieta

La Casa de la Republiqueta ha derivado en un simple 'photocall'. A Waterloo va ahora la gente a hacerse fotos con el Vivales, hay líderes que empiezan proclamando una republiqueta y acaban de mono de feria, cada uno vale para lo que vale. Cada poco tiempo, algún turista cuelga en las redes su foto con el expresidente fugado, cosa que sirve para recordarnos que el tipo sigue ahí y que su única función es sonreír cada vez que alguien le pide que mire al pajarito. Aquella mansión que tenía que albergar no sé qué gobierno en el exilio, se ha convertido en un 'photocall' de baratillo, a ver si, aunque sea por la foto, alguien se acerca a la antaño Casa de la Republiqueta y hoy un caserón triste y desangelado.

Cualquiera que pase por Waterloo puede solicitar al Vivales que salga un momento de casa para tomarse una foto con él a la entrada del chalecito. Hace poco estuvo por ahí el alcalde de Girona, antes unos negros de no recuerdo que país africano, y entre unos y otros, una excursión de jubiladas catalanas y un repartidor de Amazon. Todos regresaron a casa con la preceptiva foto, el último de ellos más bien obligado, ya que por más que insistía en que no hacía falta porque solamente había ido allí dejar un paquete, no pudo zafarse del abrazo del Vivales, que en aquel momento se sentiría solo. Lo del 'photocall' es algo que se hace en la mayoría de eventos inútiles -desde bodas y comuniones hasta promociones de productos cosméticos- y, siendo la Casa de la Republiqueta, el Consell de la Republiqueta, JuntsxFoto (o como se llamen hoy) y el propio Vivales, algunas de las cosas más inútiles de la tierra, lo raro es que hasta ahora no se le hubiera ocurrido a nadie la idea. Si la Casa de la Republiqueta nos cuesta un pastón y no tiene utilidad conocida, convirtámosla en un 'photocall' en el exilio. Cada pocos días, alguien sube a las redes su foto en el Photocall de la Republiqueta (si ese no es todavía su nombre, urge registrarlo), lo de ir a Waterloo a por la fotografía se está convirtiendo en una moda.

Nadie crea que es un trabajo fácil. Sin nada que hacer durante todo el día, el Vivales se pasa las horas en pijama y zapatillas, tumbado en el sofá y, cuando llegan visitas reclamando la foto, debe ponerse el traje de presidente en el exilio -que no se diferencia mucho del de viajante de comercio- y posar en el 'photocall' poniendo cara de estadista, que es lo que la gente quiere para mostrar después la foto a las amistades. Al terminar la sesión, junto con la foto, se le ofrece al visitante todo un catálogo de frases vacías y ridículas, para que elija la que acompañará a su foto en las redes o -para los más clásicos- enmarcada, en el recibidor. El alcalde de Girona, por ejemplo, escogió la vacua “hemos intercambiado puntos de vista sobre la situación actual”, pero hay quien opta por “conversación muy fructífera con el MHP Puigdemont” e incluso por el tradicional, aunque nunca pasado de moda, “lo pillé justo antes de que huyera en el maletero de un coche”.

Desde la distancia, uno ignora si es el propio Vivales quien aparece en el 'photocall' con los turistas, o se trata de un monigote a tamaño natural puesto ahí para facilitar la tarea y evitar que el original se levante del sofá, habrá que preguntarle a alguien que haya posado. En el fondo, da lo mismo, la diferencia entre el Vivales auténtico y un muñeco de cartón solamente se percibe cuando se intenta hablar con él, ya que el último no dice tonterías. Se echa de menos ahí, eso sí, la publicidad de las empresas patrocinadoras del Vivales, como la hay en los 'photocalls' de todos los 'saraos'. Será que prefieren mantener el anonimato, antes lo mantenían por temor a represalias de la justicia española, ahora por temor a que la gente los trate de imbéciles y los accionistas exijan responsabilidades ante el derroche inútil.

Le ha costado años, pero finalmente el Vivales ha encontrado su lugar en el mundo, que es alquilarse para 'photocall'. Cobrar por las fotos puede ser una forma de ganar dinero, que falta le hace al pobre, cada vez con menos seguidores y, lo que es peor, con menos esperanzas. Además, es lo único que sabe hacer.