Cuando llueve... se planifican las sequías

Decían nuestros sabios abuelos que era cuando llovía que se tenían que planificar las sequías. Hoy, si queremos mantener esta sabiduría, tenemos que mirar el indicador en la pantalla de la tele, aquel de los embalses. Y tenemos que concluir que sí, que el futuro se planifica con un nivel bastante alto de las cuencas.

Porque hay una cosa que tenemos clara, que tendremos una próxima sequía y que muy posiblemente será peor que la anterior, porque es evidente que estamos viviendo un cambio climático que llevará variaciones en el régimen de lluvias, más espaciadas, al tiempo que más intensas.

Pero nuestra relación con el agua viene de muy lejos. Ya dicen que es donde apareció la vida, y a lo largo de esta relación hemos tenido diferentes episodios a los cuales hemos ido haciendo frente de manera satisfactoria.... de momento. Y es que hoy, en nuestro entorno, podemos abrir un grifo y beber el agua con la tranquilidad que cumplirá con la reglamentación sanitaria y que cuando vemos cómo se va por el fregadero sabemos que será tratada convenientemente.

La pregunta del millón parece, pues, si todo ello continuará y cómo asegurarlo, en el nuevo contexto de cambio. Si miramos atrás, a lo largo de la historia ya ha habido momentos en que diferentes civilizaciones han tenido que modificar su relación con el agua, han tenido que cambiar su paradigma, porque se han encontrado con un problema que con las herramientas anteriores no podían resolver, y han tenido que definir nuevas estrategias para aprovechar mejor un recurso que mantiene una cantidad similar a lo largo de la historia, mientras que el número de 'sápiens' va creciendo de forma exponencial, y cada vez con más requerimientos.

En este sentido, hay bastante expertos que nos anuncian que si queremos hacer frente a los nuevos retos tendremos que cambiar de nuevo el paradigma. E incluso algunos, recordando anteriores cambios, ya hablan de Agua 4.0. Cuáles serán estos cambios, ya no despierta tanto consenso. Mientras algunos hacen énfasis en aumentar la oferta, otros en cambio se fijan en la reducción de la demanda. Pero, como todas las opciones presentan ventajas e inconvenientes, no parece demasiado difícil suponer que, finalmente, dada la complejidad del problema, no habrá una solución única (¡y mágica!) sino que será una combinación de diferentes medidas las que nos tienen que permitir afrontar el futuro con las mejores garantías.

La primera de las constataciones es que la gestión del agua no se puede abordar de forma aislada. El agua está tan implicada en nuestras vidas que se tiene que considerar de forma integrada, por ejemplo con la energía, la alimentación, o como dice, en su último libro, el profesor Olsson, uno de los sabios que lo estudia...también tendremos que repensar el estilo de vida.

A continuación, está claro que tenemos que considerar el ciclo del agua de una forma mucho más integral que la actual. Se tiene que trabajar y planificar desde los diferentes usos que hacemos, porque el agua es un vector económico imprescindible por la actividad humana, sin olvidar que el agua no es solo un recurso, también es un elemento con su dinámica propia que tendremos que intentar respetar al máximo.

Y esto, ¿cómo se hace? Como en todos los cambios de paradigma, hará falta una interacción entre diferentes elementos. Por un lado, la conciencia social del problema. Esconderlo no ayudará a su solución, como tampoco una postura catastrofista que sea paralizante. Por otro lado, los cambios de paradigma en el agua han venido asociados a cambios de tecnología, y no parece que estos sean diferentes. Pero no solo la tecnología asociada a los procesos del agua, también otras tecnologías que están irrumpiendo en nuestra vida y, sin duda, la digitalización tendrán un papel relevante. Y, finalmente, hay que ver cómo evolucionan las herramientas de gestión, incluyendo las normativas y las económicas.

Y todo esto pensando en el futuro, sin olvidar el presente más inmediato. Ya en un cambio de paradigma político, alguien hizo una analogía que también citaba el agua.... “tendremos que cambiar las cañerías, sin dejar de dar agua”.

Lo que está claro es que no podemos perder el tiempo. Algunas de estas actuaciones requieren un periodo de implementación y la próxima sequía...está un día más cerca.

