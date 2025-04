Trump desbarata el comercio mundial de un plumazo

Comparecencia de Donald Trump en la Casa Blanca para presentar su política arancelaria. / Hu Yousong / Xinhua News / ContactoPhoto

Adiós, muy buenas, al compromiso civilizatorio que supuso el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC): la guerra arancelaria desatada por Donald Trump lo ha fulminado. Aunque siga existiendo en su sede de Ginebra y reúna a 164 países, entre ellos Estados Unidos, lo trabajosamente acordado durante siete años de negociaciones -la llamada Ronda Uruguay- ha sido impugnado sin contemplaciones por el presidente de uno de los socios fundadores, el más relevante, el imprescindible para que los objetivos en vigor desde el 1 de enero de 1995 sigan teniendo futuro. La acometida proteccionista de la Casa Blanca hace imposible de entrada uno de esos objetivos, según se recoge en la web oficial de la OMC: “Utilizar el comercio como medio para mejorar el nivel de vida de la población, crear empleos mejores y promover el desarrollo sostenible”.

Que tal meta no se haya alcanzado ni de lejos no le quita importancia, siquiera sea porque es posible invocarla ante situaciones de flagrante injusticia o de vulneración de normas elementales. Sería caer en la mayor de las ingenuidades defender que el comercio internacional no está contaminado por comportamientos inaceptables, por proteccionismos encubiertos y por posiciones de dominio que determinan el funcionamiento de los intercambios e imponen de facto reglas no escritas. Pero basta recordar el valor que se otorgó al ingreso de China en 2001 para aquilatar la importancia que hasta el miércoles se dio -el límite temporal no es gratuito- a la observancia universal de las reglas de la OMC. Baste asimismo recordar que desde 1930 no adoptaba Estados Unidos un programa proteccionista del tenor del diseñado por Trump: entonces lo hizo un presidente incompetente, Herbert Hoover, que agravó los efectos del crash de 1929; ahora lo ha hecho un personaje imprevisible que cree que los aranceles serán la tabla salvadora de una potencia en relativo declive.

En la medida adoptada por Trump y jaleada por sus fieles hay una obcecación abstrusa, un deseo esquinado de venganza inasequible a los datos objetivos: el dólar se deprecia, las bolsas zozobran, el riesgo de inflación está ahí y los vaticinios de recesión siluetean un futuro sombrío. Nada parece importar a Trump, ni siquiera la opinión documentada de foros tan conservadores y prestigiosos como el periódico The Wall Street Journal: “Suponiendo que la política se mantenga -y esperamos que no-, la iniciativa equivale a un intento de reestructurar la economía estadounidense y el sistema comercial mundial”. Lo que lleva al editorialista a sacar una primera conclusión inquietante: “Nuevos riesgos económicos e incertidumbre”.

El llamado ampulosamente por Trump Día de la Liberación no es más que una estocada a la economía global. No es que el presidente no crea en el carácter universal del comercio, es que quiere imponerle reglas nuevas de su cosecha, utilizando los aranceles como arma arrojadiza contra sus competidores, pero también contra sus socios, caso de Canadá y México, firmantes con Estados Unidos de un tratado de libre comercio, o contra sus aliados tradicionales, los países europeos, a los que impone un arancel general del 20% (del 10% para el Reino Unido y del 25% para las importaciones de acero y aluminio). Entre tanto, cunde el temor de que el paso dado por Trump abra a la larga la puerta a China para llenar el vacío que dejará la contracción de los intercambios entre Estados Unidos y áreas tan importantes como la Unión Europea -posible reactivación de la nueva Ruta de la Seda-, Japón, India y el Sudeste Asiático.

No tiene Trump ningún conejo en la chistera, salvo que sus dotes de prestidigitador alcancen cotas nunca vistas, y es incluso deseable que, fruto de no tenerlas, se avenga a rectificar, a renunciar al eufemismo de los gravámenes recíprocos visto que no lo son en absoluto. La voluntad de la Unión Europea de negociar antes de dar una respuesta equilibrada y simétrica al ataque arancelario parece responder al convencimiento de que es posible corregir el disparate y evitar el choque de trenes, pero está muy extendida la opinión de que, a lo sumo, a lo que está dispuesto Trump es a dar un trato de favor a alguno de sus admiradores europeos -Viktor Orbán (Hungría) y Giorgia Melori (Italia)- para fomentar la división. Y aun así, prevalece la impresión de que la negociación UE-Estados Unidos será unitaria o no será porque las consecuencias del brexit han hecho recapacitar a todo el mundo sobre el coste de la defección por más euroescéptico que se sea.

Glenn Hubbard, el profesor de la Universidad de Columbia que presidió el Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush entre 2001 y 2003, sostiene que no tiene fundamento presentar el rearme arancelario como una necesidad para reequilibrar la economía de Estados Unidos. Un conservador reconocido como Hubbard resume así el error de base de la Administración de Trump: “Mientras que algunas economías, como China y Alemania, necesitan aumentar el gasto interno, Estados Unidos necesita aumentar el ahorro nacional”. En un entorno conservador parecido, el semanario Time se ha dedicado a desentrañar la manipulación de los datos hecha por el Gobierno para justificar el castigo arancelario, algunos especialmente groseros como los referidos al mercado de divisas, a barreras comerciales que no lo son y, en el caso de Europa, a la repercusión del IVA. Todo lo cual lleva a una sencilla y al mismo tiempo alarmante conclusión: el plan trumpista no solo es agresivo por el descoyuntamiento del comercio mundial, sino porque se justifica mediante un falseamiento de la realidad.

Nunca antes en el último siglo tuvo Estados Unidos un Gobierno tan disruptivo, tan alejado del compromiso con los aliados, tan imprevisible y aventurado en su papel de gran potencia. Mucho antes de cumplir 100 días en la Casa Blanca ha aparecido Donald Trump como un líder desbocado que ha encontrado en Vladimir Putin a su alma gemela, excluida Rusia de la guerra arancelaria y convertida en el aliado principal, no solo para sojuzgar a Ucrania, sino para aislar a China, castigar la economía europea y poner en marcha un plan expansivo de corte neoimperial. Sustentado todo en una guerra cultural, en un sectarismo recalcitrante que erosiona a todas horas la cultura democrática, los derechos humanos y la idea universal de decencia.