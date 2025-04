La toga no impide la crítica

Desde que el PP y Ruiz-Mateos decidieron llevar al juzgado su combate político, con el asunto Filesa, en 1995, ha llovido mucho, pero, de aquellos polvos vienen ahora estos lodos, y Núñez-Feijóo pide a una vicepresidenta del Gobierno, que dimita por criticar una sentencia, porque esta dijo que es una vergüenza primar la presunción de inocencia sobre el testimonio de una joven víctima de una agresión sexual perpetrada por un conocido futbolista.

En realidad, estos nostálgicos lo que añoran es que no siga existiendo en nuestro Código Penal, como existía en el último código del franquismo de 1973, el delito de desacato, que no se derogó hasta que se aprobó el Código Penal de 1995. Partidarios del garrote y tentetieso a quien ose criticar a un juez deben creer, como al parecer le ocurre al líder de la oposición, que el desacato sigue vigente y que en materia de tribunales y de las sentencias que dictan, lo único procedente es inclinarse respetuosamente ante quien las ha dictado, y en caso contrario, a la cárcel. Y si eres alto funcionario, como Montero, muchos años.

Es cierto que la Unión Europea ha dictado diversas directivas, más cosméticas que sustantivas, para reforzar la posición del acusado en un proceso penal, y tratar de evitar linchamientos mediáticos antes de que alguien haya sido juzgado y condenado, indicando a las autoridades públicas que no vulneren la presunción de inocencia, y conviertan a un inocente en culpable sin pruebas, como hace la directiva 343/2016 del Parlamento Europeo. Quizás por esto, la vicepresidenta Montero ha expresado disculpas si alguien entendió que había menospreciado la presunción de inocencia, pero el caso Alves no es de un inocente pendiente de enjuiciamiento, sino de un culpable, así declarado por un tribunal colegiado, después de un juicio con todas las garantías, que ahora es absuelto en apelación por otro tribunal, que no considera fiable la declaración de la víctima.

Sorprende que las críticas de Montero a la sentencia hayanconseguido poner de acuerdo a jueces y fiscales, que hoy andan a la greña, hasta el punto de que el Supremo tiene al Fiscal General del Estado en condición de investigado. Las asociaciones de ambos cuerpos, casi unánimemente, dicen que Montero ha cuestionado la presunción de inocencia y que ello puede hacer perder el respeto a los tribunales. ¡Qué barbaridad! Yo creía que el respeto debe ganarse por la calidad de tu trabajo y no por lo que digan las autoridades de una sentencia.

Subyace a todo este batiburrillo de lamentos una poco disimulada alergia, de juezas y jueces, a recibir las mismas críticas que reciben diariamente políticos y legisladores, en los medios de comunicación, de cualquiera, con entera libertad. Parece que creen tener otra piel y que no se les puede criticar, como sucedía en aquella España de charanga, pandereta y desacato del tardofranquismo, y lo mismo parece creer Núñez-Feijóo, cuando exige a la vicepresidenta que dimita por criticar una sentencia. ¿Han leído lo que Núñez-Feijóo dijo de la sentencia del TC que anuló la condena de Griñán y Chaves por los ere?

Creo que todo ello lo que revela es que está pendiente, desde la muerte de Franco, una siempre aplazada reforma del poder judicial para conseguir unos jueces realmente independientes, que siempre lo deben ser, pero competentes y responsables por lo que hacen. Este es el reto, y no pedir la dimisión por criticar algo manifiestamente criticable, ni clamar por recuperar una sobreprotección de la judicatura como era aquel delito de desacato.

