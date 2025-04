La nación en red vs. la Barcelona megalómana

La Gran Barcelona vuelve a escena. Ahora le llaman la Barcelona de los 5 millones. Una vieja aspiración de los que están convencidos que solo una Catalunya empequeñecida puede dar paso a una Barcelona realmente potente. Son los mismos que admiran, en secreto, el modelo y el estilo de crecimiento de Madrid. Querrían que la misma relación que Madrid tiene con España sea la que Barcelona tiene con Catalunya, basada en un estilo de capitalidad que devora, invisibiliza y, finalmente, vacía su entorno.

En el caso de Madrid ya no hay nada que hacer, se ha construido así políticamente, administrativamente y ahora, simplemente, lo hace económicamente. En el caso de Barcelona, todavía está para ver si lo consiguen quienes pretenden trasladar este modelo a nuestro país.

Un vez más se encuentran ante un hecho que nunca tienen en cuenta. Catalunya no es como España. Y Barcelona no es como Madrid. Bien que lo saben y por eso han puesto en marcha esta ofensiva. Quieren aplicar aquí la plantilla madrileña. Una vieja aspiración que ahora ven a su alcance, gracias a la concentración de poder que tienen. Un poder más ficticio que real. La prueba es que, hoy por hoy, son incapaces de presentar y aprobar unos presupuestos ni en el Parlament de Catalunya ni en Barcelona. Están convencidos, en cambio, que ahora o nunca. Deben de pensar que el país está anestesiado, que hemos asumido como una fatalidad que Catalunya solo se puede construir como una serie de coronas alrededor de la capital. Deben de pensar, en su egolatría, que pueden convertir a Barcelona en Catalunya. Y les encaja a la perfección en esta agenda desnacionalizadora que pretenden, ahora desde dentro, lo que otros ya han fracasado desde fuera.

Lo tendrán difícil, porque el país no está dormido, precisamente. Y cuando digo país no me estoy refiriendo a aquello que los que tienen la Barcelona de los 5 millones en la cabeza llaman “territori” y que es todo aquello que no es Barcelona y su área metropolitana. Aquello que envían mentalmente a la lejanía y lo convierten en un actor secundario y siempre al servicio de los requerimientos de la Gran Barcelona. Un territorio que solo tiene sentido si abastece a la capital de agua, energía, alimentos y salidas de fin de semana. Poco más. Este es el desequilibrio, la injusticia y, en el fondo, la trampa de esta Barcelona megalómana que algunos tienen en mente.

Pero existe una alternativa. Una verdaderamente equilibrada, cohesionadora e integradora. Una alternativa concebida desde la interacción y la alianza entre Barcelona y las ciudades que lideran el conjunto de territorios y realidades que configuran Catalunya. Una alternativa construida desde el país tal y como es y no como algunos lo querrían. Una alternativa que es capaz de hacer posible una Barcelona potente en una Catalunya potente. Exactamente, lo que niegan los impulsores de esta opa hostil, que es la Barcelona de los 5 millones. Por cierto, los mismos que son incapaces de hacer frente al desastre histórico de Rodalies.

La Catalunya en red que defiende Junts no está al servicio de la capital, está al servicio del progreso de sus ciudadanos, vivan donde vivan. Responde a un concepto de país muy interconectado, donde cada territorio aporta al conjunto su singularidad y recibe del conjunto las inversiones necesarias para generar oportunidades de desarrollo sostenible y garantizar el equilibrio territorial, que es sinónimo de cohesión social. Responde a un modelo de país donde Barcelona juega un papel principal como motor del conjunto y no solo de sí misma.

Un vez más, las dos ideas sobre Catalunya están encima la mesa. Y hoy más que nunca ganará quién sepa tejer más alianzas. Unas alianzas que pasan, en primera instancia, por el municipalismo, por el respeto a su función como prescriptores esenciales de las necesidades del territorio y a su valor en la construcción equilibrada y justa de una nación que será en red o no será.

Suscríbete para seguir leyendo