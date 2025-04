¿Divide y vencerás? ¿O ya no queda nada que dividir? Hay una negra ironía en que Donald Trump haya llamado «Día de la Liberación» al Día D de su guerra mundial arancelaria. Es el Desembarco de Normandía al revés. La caballería americana no llega. Se retira.

No se puede analizar esto igual siendo europeo que siendo americano. Ya lamento no compartir el optimismo de esos expertos que afirman que Trump ya se echará atrás «si sabe lo que a su país le conviene». ¿Ah, sí? ¿Y si ha llegado el momento de admitir que a lo mejor a ellos sí les conviene lo que a nosotros no?

Trump ni es el payaso que a muchos les gusta aquí creer... ni es ya nuestro payaso. El mundo ha cambiado. América ha cambiado. La antaño cuna del Plan Marshall es hoy una potencia deficitaria, en dura pugna con la Rusia a sangre y fuego y con la China comercialmente implacable, que se ríe del Estado del Bienestar. ¿Cuántas personas que leen esto no llevan ropa china encantadoramente barata, manufacturada en talleres que no resistirían una inspección de trabajo de las de aquí? A Trump le vota una legión de blue collars, obreros desahuciados por una industria americana que hace mucho que dejó su edad de oro atrás, que han vuelto muertos o mutilados de Irak o de Afganistán y no han ganado nada a cambio. Desde luego nada ni remotamente parecido a nuestra Seguridad Social. America First significa pues eso, America First. Y el que no esté en América, que arree.

¿Que pueden temblar las bolsas y dispararse la inflación, que algún americano sufrirá también por esto? Puede. Pero el mercado estadounidense es un leviatán y con eso cuenta Trump. Basta con que dejen de comprar vino español o francés para comprarlo de California, con que dejen de comprar coches hechos en Alemania para comprarlos hechos en Michigan. Antes veremos a nuestra industria automovilística haciendo cola para abrir plantas en Michigan que a Ursula von der Leyen plantar la bandera de la UE en la Trump Tower.

‘¿Europa First?’

Todo esto no es un elogio de Trump (sería absolutamente irresponsable desde la defensa de nuestros intereses), sino un aviso para navegantes de lo que nos espera si no espabilamos rápido. Me gustaría creer que será verdad que Europa sabrá reaccionar con firmeza y unidad de acción. Pero acuérdense de que he empezado con el ominoso Divide y vencerás. Divididos, es decir, medio vencidos, ya estamos. Si nadie lo remedia, esto va a ser el sálvese quien pueda.

¿Ideas para un Europa First? Difícil pero no imposible. Pongámonos las pilas. Hagamos balance lúcido de fortalezas y flaquezas y de a dónde van nuestros impuestos. IVA incluido, sí. Intentemos no meramente parar el golpe sino hacer algo nuevo de verdad. Exploremos la posibilidad de abrirnos a China, a India, a cualquiera que nos vea como una oportunidad y no como peso muerto. Entendiendo, eso sí, que nunca volverá a ser lo mismo, ni a estar todo pagado, y que habrá que competir duramente por nuestros sueños. Y hasta por nuestras pesadillas.

