Una de las amenazas más graves de Donald Trump a las universidades americanas se basa en la defensa de la política israelí y en la represión (física e intelectual) de todos aquellos centros que protagonizaron actos en defensa del pueblo palestino y que fueron acusados, por eso mismo, de antisemitismo. La amenaza, de hecho, es un chantaje. Si no dejas de hacer la rosca a los palestinos, no te daré el dinero que te daba. Esto ha ocurrido en la prestigiosa Columbia, que fue una de las universidades donde se vivieron situaciones más tensas en las protestas contra la guerra de Gaza y Cisjordania. La cuestión es que hablamos de 400 millones de dólares en fondos y contratos federales que la administración Trump dejaba de enviar a la Universidad si no se actuaba en consecuencia, es decir, si no se admitían los requerimientos gubernamentales. Columbia ha cedido. Con prohibiciones, con cierre del campus, con policías que patrullan para detener a estudiantes y, quizás la peor de las imposiciones, con el nombramiento de un comisario político que, para que no parezca tan dictatorial, toma la forma de un vicerrector nombrado por la propia Universidad que supervisará los departamentos y los centros de estudios dedicados a Oriente Medio y Palestina. Esta figura revisará los planes de estudios y las investigaciones, el nombramiento de profesores y las líneas de trabajo "para garantizar que la oferta educativa sea completa y equilibrada". Traducción: para evitar que desde las universidades se puedan construir discursos contra el Estado de Israel o a favor de los derechos de los palestinos frente a la masacre que contemplamos a diario. La rectora interina, Katrina Armstrong (que lo es porque la anterior –Minouche Shafik– dimitió a causa de las acusaciones de debilidad contra las proclamas propalestinas), ha dicho que Columbia nunca cederá en defensa de los “valores de independencia pedagógica”. Esto dice. Mientras tanto, el gerente de la Universidad contempla aliviado y ufano cómo entran en caja los 400 millones de la contribución federal.

