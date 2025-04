El pecado de 'Adolescencia'

¿Otra columna sobre 'Adolescencia'? Sí, no es fácil sacarse de la cabeza esa serie de Netflix, sobre un crío de 13 años que ha asesinado a una compañera de instituto. Primero te noquea: por cómo explora el miedo adulto a la adolescencia, por la urgencia del debate que visibiliza y también por su audacia narrativa. Pero, al cabo de unos días, surge el debate. El debate con uno mismo. Ahora es cuando empiezo a hablar solo:

-¿Qué, así que ahora vas a poner los puntos sobre las íes, no? Venga, hombre, todo por los clics: ¡pero si te pareció increíble! Si hasta dijiste ese adjetivo que te da asco cuando se aplica a novelas o películas: necesario. Una serie necesaria.

-Sí, pero me chirriaron cosas. Y estoy harto de que todo análisis sea siempre a favor o en contra. Yo, por ejemplo, me considero una persona tolerante, pero creo que las personas tolerantes tienen que ser intolerantes ante la intolerancia.

-Te estás liando, campeón. A ver, céntrate: te alucinó de qué forma la serie subraya que el homicida es un niño. El papel de la habitación, donde lo arrestan, tiene motivos espaciales, planetas y cohetes. Cuando sale de la cama, se ha meado de miedo. El policía le ofrece cereales. Hasta su psicóloga entra con un vaso de chocolate caliente lleno de gominolas. Todo eso te pareció desgarrador y sutil.

-Y lo es. Y demuestra que la adolescencia es casi un invento cultural. No existen los delfines adolescentes o los oseznos 'teenagers'. En el mundo animal, pasas de necesitar que te den la comida a tener que buscártela. Y en la esfera humana, hasta la segunda guerra mundial no se creó ese concepto. Un 'target' comercial. Les podían vender ropa y sobre todo un nuevo lenguaje: el 'rock and roll'. Pero solo son críos.

-Sí, pero ahí está la clave: se enfrentan a problemas adultos con las armas de un niño. La adolescencia es el inicio de la edad adulta, pero también la vejez de la infancia. De ahí que sean más vulnerables.

-Sí, eso no lo niego.

-Y, además, te gustó cómo abordaba lo del lenguaje secreto. Todo ese idioma cifrado de emojis engañosos y conceptos como 80/20, que logra que los adultos no se enteren de cuando acosan a un niño.

-Sí, pero: ¿y si sucede como con los juegos de rol o las canciones de Marilyn Manson? O mira 'La naranja mecánica'... Es lo mismo. Los adultos siempre piensan que los nuevos adolescentes son los más peligrosos y perdidos.

-Pero hay datos. Hasta un 240% más de asesinatos con arma blanca, las que usan los adolescentes.

-Siempre hay datos...

-Y qué me dices de la idea, que te aterró, de que el problema es que ahora los 'influencers' conspiranoicos, los de todas las mujeres son unas guarras, están en las orejas de los adolescentes, en las palmas de sus manos. Porque entran en su teléfono. Y si padecen 'bullying', no acaba cuando dejan el insti. Son 24 horas. Hasta en su habitación, el sitio que tradicionalmente era el refugio.

-Y es peligrosísimo. ¿Pero sabes qué me molestó? Cuando la terapeuta sale al pasillo o cuando los padres esperan no miran el móvil. En una escena, recuerdan su juventud y aquello parece 'La casa de la pradera'. Y es mentira: entra en un vagón de metro y mira cuántos adultos no están con la mirada fija en la pantalla, sujetos a los algoritmos.

-Ya, pero un cerebro adolescente está tierno y es más influenciable.

-Sí, pero la serie pasa por alto que el de los adultos está trinchado por lo mismo. Vivimos en un mundo donde para desengancharte de las pantallas se te ofrece una app de 'mindfulness'. He visto a padres meter bronca al niño por mirar el Ipad mientras no soltaban el móvil. Y es normal. Porque están enganchados, una adicción como cualquier otra. ¿Y qué hace un adicto siempre?

-Negar su adicción.

-Y decir que hay otros mucho más adictos. La serie es una bomba, durísima y emocionante, ¡hasta necesaria!, pero tiene un pecado original…

-A ver, cuál, listillo, que eres más listo que los 50 millones que la han visto.

-… Está escrita como si los dueños del mundo no fueran ahora personajes siniestramente acomplejados, machistas y caprichosos. Mira a Milei, a Trump, a Musk, a todos los magnates tecnológicos. Observa cómo suben los votos cuando se usa ese discurso misógino y esa retórica de 'bullying'. ¿Y sabes qué?

-Dímelo, me lo vas a decir igual.

-No se vota hasta los 18. Así que los adolescentes no votan. Los adultos, sí.

Suscríbete para seguir leyendo