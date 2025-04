El senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, ha batido el récord de discurso más largo pronunciado en la historia del Senado de EEUU. 25 horas y cuatro minutos sin abandonar la sala, ni siquiera para ir al baño. Su acto ha sido una llamada de atención. Sobre la excepcionalidad del momento político y sobre la amenaza que supone Trump para la democracia. También, un ejercicio de autocrítica: “Todos debemos mirarnos al espejo y decir: Lo haremos mejor”.

A miles de kilómetros de distancia, en un popular programa televisivo de citas, una jovencísima participante afirma: “Escribo poesía, pero no soy roja”. No hay un atisbo de provocación ni de incomodidad en su tono, pero ese “roja” elevado a declaración de principios llega cargado de memoria acongojada. De mujeres rapadas por los vencedores, insultadas y paseadas por las calles de los pueblos. ¡Roja!, les gritaban, mientras su vientre se vaciaba por el aceite de ricino obligado a tragar. Roja fue esa media España que trató de mantener un gobierno legítimo en una guerra ilegítima. Roja, esa España vencida que sufrió décadas de humillación. Rojos, los represaliados, los que se pudrieron en las cárceles, las que fueron encerradas en psiquiátricos… “No soy roja”, dice ella y su voz no es única, porque son muchos los jóvenes que regurgitan lemas de un pasado que les horrorizaría vivir.

Se patea la memoria histórica y cabe hacer un ejercicio de autocrítica: podíamos haberlo hecho mejor. Demasiadas veces se ha reducido el pasado a un objeto más de crispación. Una polarización que debilita nuestra democracia. Ahí están el PSOE y el PP, haciendo gala de su incapacidad de pactar. Unos utilizando a Vox como arma arrojadiza y otros, como muleta. Al fin, la ultraderecha alimentada por todos. También a la izquierda del socialismo es difícil encontrar una propuesta ilusionante. Su pérdida de poder está siendo inversamente proporcional a su grado de sectarismo, solo parecen interesados en derribar lo ajeno. Colectivamente, necesitamos mirarnos al espejo.

