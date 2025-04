El espejo roto de Trump

¿A qué países afectarán más los aranceles del 25% de Trump a las importaciones de coches?

La retórica agresiva de la nueva etapa del 'Trumponomics' atiza el fuego de las tensiones geopolíticas y da impulso a un proteccionismo ya reavivado después de las disrupciones pandémicas y la guerra en Ucrania. Pero el reflejo de un espejo roto siempre es engañoso. Y los problemas del déficit comercial y la desindustrialización en los Estados Unidos son un buen ejemplo.

La visión que la administración norteamericana tiene del comercio internacional destila un mercantilismo simplista y grosero. Hace tiempo que los economistas disponemos de evidencias y buenos argumentos por saber que el comercio internacional no es un juego de suma cero pero causa efectos asimétricos que hay que compensar y que las economías más grandes tienen más margen para aplicar políticas proteccionistas porque pueden influir favorablemente en el precio de los productos que importan. Pero la doctrina Trump no parece ser tan sofisticada. De lo que se trata es de perjudicar al competidor, obtener bajo amenaza algunas contrapartidas comerciales favorables e inducir un proceso de retorno ('reshoring') de las inversiones hechas en el exterior.

Difícil es acertar en el tratamiento cuando el diagnóstico es impreciso, por no decir peligrosamente incorrecto. El peso de la industria en los Estados Unidos cae como resultado del efecto combinado de la apertura de los mercados, el cambio tecnológico digital y la importancia creciente de los servicios en la producción. También pasa en otras economías avanzadas, en pleno proceso de terciarización, y poco o nada tiene que ver con el déficit comercial existente. La ocupación industrial en Alemania también retrocede, a pesar del logro continuado de un importante superávit comercial. Esto va de productividad, cualificación y especialización, no de saldos comerciales. Y hace tiempo que Estados Unidos (también) sufre los efectos de la polarización y la desigualdad causados por las nuevas tecnologías. Con un grueso de puestos de trabajo en la industria requiriendo habilidades poco complejas y con niveles educativos intermedios eran carne de cañón y necesitaban crear ocupaciones de más calidad que nunca llegaron. En cambio, la economía norteamericana progresivamente se ha ido situando en las primeras etapas de las cadenas globales de valor, proveyendo a sus socios comerciales de aquello donde brilla en competitividad: marca, diseño, tecnología, investigación y finanzas. Es decir, servicios de alto valor añadido, donde el superávit comercial americano es apreciable y envidiable.

Evidentemente, hay que dar un impulso a las inversiones en los ámbitos donde el mercado no ha estado a la altura, para impulsar la transición digital y energética. Pero los aranceles no resuelven el déficit comercial y perjudican a los consumidores, porque el riesgo de alza de precios es apreciable. Los productos de importación se encarecen y, como el 40% de las importaciones son de productos intermedios, los costes de producción de muchas empresas del Midwest y el Southeastern también aumentarán. Los nuevos aranceles tampoco tienen nada de recíprocos, porque se grabarán prácticas que no son discriminatorias (como el IVA) y porque la reciprocidad es precisamente el principio esencial del sistema comercial multilateral existente bajo el paraguas de la OMC. De confirmarse, su aplicación unilateral por los Estados Unidos sería el misil que realmente destruiría la garantía de reciprocidad. Los efectos serán peores si los afectados respondemos con medidas proteccionistas de represalia. Tal vez fuera mejor hacerse valer explorando como desviar comercio hacia países terceros, evaluando las alianzas externas y tejiendo nuevos vínculos geoestratégicos.