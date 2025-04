El antropoceno y el sistema sanitario

El ser humano es la especie más poderosa a efectos de alteración de los ecosistemas. A diferencia de lo que hacen el resto de las especies, en lugar de adaptarse al entorno los humanos hacemos que el entorno se adapte a nuestras necesidades. Este impacto ha llevado a la acuñación del concepto de “antropoceno'.

El antropoceno es interpretado como un periodo geológico, en el cual actualmente estamos instalados y agudizado desde la Revolución Industrial, que se caracteriza por la acción negativa del ser humano sobre los ecosistemas, especialmente mediante el uso de combustibles fósiles y los efectos de la industrialización y la explotación masiva de recursos naturales.

Fenómenos como las enfermedades no han escapado de este paradigma. La humanidad ha desarrollado herramientas para combatir la enfermedad, y para lograrlo ha creado los sistemas sanitarios, que, además de cumplir con la función que se les ha encomendado, la recuperación de la salud, con menor o mayor grado de éxito, están caracterizados, especialmente en los países desarrollados, por una alta tecnificación, que precisa de elevados consumos energéticos y que genera subproductos con una alta capacidad de agresión al entorno, y con una tendencia creciente. Cada vez hacemos más acciones terapéuticas y cada vez precisamos más energía y tecnología y generamos más subproductos nocivos para el ecosistema, de tal manera que se calcula que, si fuera un país, el sistema sanitario sería el quinto emisor de CO 2 del planeta y produciría en torno al 5% del total de gases de efecto invernadero, representando, solo en Catalunya, más de 96 toneladas diarias de residuos hospitalarios, más de la mitad de los cuales son considerados como sanitarios y, por lo tanto, tienen que ser sometidos a procesos específicos de eliminación altamente contaminantes. Según 'The Lancet', una de las más prestigiosas publicaciones médicas del mundo, la huella climática de la atención sanitaria equivale a las emisiones anuales producidas por más de 500 plantas termoeléctricas alimentadas por carbón.

A su vez, este impacto negativo sobre el ecosistema provocado por los sistemas sanitarios provoca más enfermedad como consecuencia de los efectos del calentamiento global, la contaminación y el cambio climático. Paradojas del antropoceno.

Uno de los objetivos marcados por el departamento de Salut de la Generalitat consiste en “adaptar el sistema sanitario para minimizar la huella de carbono, potenciar la transición hacia fuentes de energías más limpias, revisar el material desechable y reducir la movilidad innecesaria y la concentración logística”, en línea con los esfuerzos que, tanto a nivel de Estado como de Catalunya, ya hace tiempo que se vienen haciendo para lograr las emisiones cero hacia el año 2050. En este sentido, la implementación de una agenda verde para los centros sanitarios en Catalunya tiene que pasar por la transición hacia fuentes de energía más limpias, reducción del material desechable buscando alternativas reutilizables y elaboradas con materiales más sostenibles, o la reducción de la movilidad y los desplazamientos innecesarios en el seno del sistema.

Los sistemas sanitarios no tan solo tienen que trabajar para combatir la enfermedad, sino que, y es esencial, para no provocarla. Es una prioridad real. Nos jugamos la salud del entorno ambiental y la de la gente.

