La gran Barcelona: ¿cómo?

Barcelona tiene 101,9 kilómetros cuadrados frente a los 604,3 de Madrid. Barcelona es un sexto de Madrid y tiene menos habitantes (la mitad), pero su densidad es más de tres veces superior: 16.637 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 5.265. Por eso, muchas necesidades y servicios de Barcelona van ligados a las ciudades más próximas (L'Hospitalet, Badalona, El Prat, Sant Adrià,…). Es la razón de la existencia del Área Metropolitana de Barcelona, que coordina muchos servicios, entre otros el metro, y que preside el alcalde de Cornellà, Antoni Balmón.

Foment viene prestando creciente atención a las urgencias de Barcelona para ser competitiva en el mundo. Lo hace a través de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), que dirige Fèlix Riera y que ha publicado cuatro informes ('Rethink BCN') sobre la cuestión. La gran metrópolis no es posible con la actual ciudad, ni incluso con el AMB. El SBEES preconiza un nuevo modelo metropolitano que reúna a 134-164 municipios, con 3.234 kilómetros cuadrados y más de 5 millones de habitantes. Incluiría así a Sabadell, Terrassa, Mataró…

En el último 'rethink' se subraya que los proyectos programados para los próximos años -el alcalde Collboni se refiere a menudo a ellos- hace obligado pensar en un nuevo modelo metropolitano, porque sus efectos trascenderán al actual AMB. El eje del Besòs, con 27 proyectos, entre ellos las Tres Xemeneies, y una inversión de 500 millones. La remodelación de Montjuïc, con la nueva ampliación de la Fira, la estación de La Sagrera o el nuevo Hospital Clínic en la alta Diagonal. Incluso proyectos culturales como la ampliación del MNAC o del Macba y el nuevo Thyssen en la Gran Via tendrán repercusiones y harán necesaria una mejor movilidad en la metrópolis.

Barcelona capital debe abrirse hacia el exterior y los ciudadanos de la gran metrópolis deben poder 'usar' la capital con total normalidad. El último 'rethink' lo pone de manifiesto y esboza soluciones atrevidas. Aún más, viniendo de un 'think-tank' de Foment. Así -en pleno caos de Rodalíes, que evidencia el fracaso de Renfe y Adif- se sugiere “un tren urbano de alta velocidad, similar al RER de París”. También la inevitabilidad de reducir el uso del vehículo privado “con medidas disuasorias, como los peajes urbanos y las restricciones de circulación”.

El nudo gordiano es la gobernanza de una metrópolis de 5 millones. El SBEES señala el éxito del alcalde del Gran Londres. Pero lo sabe no importable. ¿Cómo se crea un ente público eficiente para 5 millones en una Catalunya de 8 sin afectar a la 'auctoritas' de la Generalitat? El presidente de Foment, Josep Sánchez-Llibre, al presentar el 'rethink', reclamó la gran metrópolis, pero no fue más allá. Será precisa una decisión política con un supermáximo consenso. La guerra Pujol-Maragall de cuando el primer AMB no puede repetirse. Y debe ir bastante más allá de un pacto Illa-Collboni.

