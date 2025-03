Flick, entrenador y educador

Hansi Flick, a Montjuïc ahir davant el Girona. | ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El entrenador en el que nadie creía. Ese era Hansi Flick cuando su nombre se unió al del Barça. Solo Laporta y un par de directivos más confiaban en ese alemán de aspecto serio y distante. Entendían que él podía sacar al club del anonimato europeo, que con Flick el Barça volvería a mirar a los ojos a los grandes. Y ahí está ahora, entrando en la fase decisiva de la temporada con el Barça como líder de la Liga, en semifinales de la Copa del Rey y, sobre todo, en Cuartos de la Liga de Campeones, la competición maldita para los culés en la última década. Que si Manolas, que si Arnold, que si los ocho del Bayern de Flick... Resulta curioso que el entrenador del equipo que propició una humillación histórica al Barça sea ahora el que ha despertado al club. Un tipo que llegó, vio y se puso a trabajar en silencio. Ni quejas por no poder fichar ni gaitas. Disciplina en el vestuario y un estilo agresivo y valiente en el campo. Se vio ante el Girona. Después del segundo gol, el tercero y después, el cuarto. A eso se le llama ambición. Qué importante es.

Flick lo vio claro. Su mezcla de veteranos y jóvenes le funciona de maravilla. Si no puedes comprar futbolistas como Guardiola en el City, tira de La Masia. No es solo hacerlos debutar, se trata de apostar por ellos con continuidad, de ser su entrenador y también su educador, que falta hace en una edad en la que es muy fácil confundirse. Las portadas, los elogios merecidos y los desmedidos, las críticas más o menos afiladas, las miradas furtivas allá por donde vas… Todo eso también se cuida y ‘se entrena’. Flick no deja nada al azar y está pendiente de su formación en todos los aspectos. Bien. En esa etapa están los Lamine Yamal, Cubarsí, Gerard Martín o Casadó. A esta generación de grandes talentos hay que sumar a los futbolistas curtidos. Gente como Lewandowski, al que algunos veían compitiendo con Luis Suárez en el Inter Miami y ahora es el máximo goleador de la Liga. O Frenkie de Jong, recuperado para la causa. Hasta su apuesta por el jubilado Szczesny le ha salido bien. Ah, no quiero olvidar a Raphinha, ahora uno de los mejores jugadores del mundo. A Flick le está saliendo todo de maravilla, solo falta culminar. Porque al final el fútbol se reduce a eso, títulos.