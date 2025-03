Vicente Todolí, curador de arte: "El jardín de cítricos me salvó"

Supo qué era el poder en el mundo del arte al dirigir las colecciones de la Tate Modern de Londres, pero la felicidad llegó con la creación de un fabuloso jardín de cítricos –500 especies– en Palmera (Valencia), la tierra en la que creció. En él, Vicente Todolí no solo conecta arte y botánica, como hizo Cosme de Medici en la Villa di Castello, en el siglo XVI. También preserva el paisaje agrario frente a la especulación inmobiliaria. La Todolí Citrus Foundation es su legado, dice. Lo explica en el libro 'Quisiera crear un jardín (y verlo crecer)'.

Colección de cítricos de Vicente Todolí / Todolí Citrus Foundation

Huyó de Palmera y ha vuelto a Palmera.

Era un pueblo pequeño y de jovencito lo que quería era intoxicarme de metrópolis. Conseguí una beca para estudiar arte en Nueva York, y cuando volvía a casa, de visita, no quería que las ramas me rozaran el traje. Me sentía de cristal. Incluso tuve una crisis.

Un terapeuta le dijo que las imágenes se había «apoderado» de usted.

Todos mis sentidos se habían concentrado en la vista. Me había convertido en un ojo. Era un hombre-escáner. "Vete a la montaña y camina hasta agotarte -me dijo el terapeuta-. Coge una piedra y no la sueltes hasta que no percibas su corporeidad".

Raro, siendo hijo y nieto de citricultores, creciendo entre alcorques.

A los 5 años ya estaba obsesionado con la lectura. Bajo los naranjos, imaginaba mundos o encendía fuegos con cerillas. Luego se despertó la pasión por el cine y el arte. Todo imágenes. Mi primer viaje fue a la Bienal de Venecia, con una mochilita. Solo me interesaba saber. Dejé dos trabajos y me fui a la aventura.

Pues llegó lejos. En la Tate Modern le llamaban "el Maverick español".

Vieron que aportaba una visión distinta. Pero la experiencia fue una guerra: yo estaba acostumbrado a hacer lo que me daba la gana y allí todo eran reuniones, almuerzos y discursos, que odio porque soy tímido. El día más feliz fue cuando me despedí de la Tate.

Otros matarían por ese puesto.

Mi objetivo siempre ha sido el conocimiento. Si me apasiona algo, mi interés se extiende a 360º. Si no, cero. De pequeño nunca pude seguir una clase entera -después me enteré que tengo déficit de atención-, pero si estaba a solas, investigaba. Mi madre decía: "Este xiquet no està bé del cap". Me sentaba en una silla apoyada sobre una sola pata y así, en equilibrio inestable, me podía concentrar.

¿Una metáfora de su vida?

[Ríe] Creo que uno da lo mejor de sí cuando piensa que puede hacer algo, pero no sabe cómo. En el momento que lo sabes, deja de tener interés. Me motiva lo que no es fácil (solía leer el final de los libros para disfrutar del proceso).

¿El precio de todo esto es la soledad?

Me he dado cuenta de que he estado toda la vida creando el jardín de mi soledad. Si tienes miedo a la soledad, no harás nunca lo que quieres. Yo nunca voy sobre seguro. Tengo mucha inseguridad y mucha seguridad a la vez. Soy un cobarde valiente. Cuando me ofrecieron dirigir la Fundación Serralves de Oporto, no podía dormir, pero al final hay un momento en que dices: "Haz lo que puedas, y si sale bien, de puta madre". Solo tengo equilibrio cuando hago la siesta.

El gran desequilibrio vino con un diagnóstico. ¿Su jardín es el revulsivo?

En agosto de 2013, en una revisión rutinaria, me detectaron un mieloma múltiple, que incluye leucemia, se come los huesos y afecta el riñón. La doctora no regresaba hasta finales de septiembre y, tic tac, estuve mes y medio sin saber si viviría o moriría. ¿Sabe qué me ayudó? Tenía ya plantadas 350 variedades de cítricos en Palmera y pensé: "El jardín me sobrevivirá".

Sigue vivo. Y su colección no tiene rival.

El cáncer no se ha manifestado. Sigo tratamiento y estoy en un programa de ensayos clínicos. El jardín de cítricos me salvó. Mi memoria anterior y futura están en él. Como diría Mircea Eliade, es un "axis mundi" [eje del mundo] "in hortus conclusus" [jardín amurallado]. He creado un mundo que ya era mundo desde tiempos antiguos.

Al fin le funcionan todos los sentidos.

Todos los sentidos y todos los intereses, porque también hacemos cine y poesía, lo conectamos a artistas y chefs.

¿La sensación es equiparable a la de construir una colección de arte?

Sí. Construir una colección es como una tela de araña: trazas unas líneas y vas viendo las ramificaciones. En Palmera, primero vi la urgencia de comprar tierras para parar un proyecto urbanístico, y una cosa fue llevando a otra. A la idea del agua, de los pájaros cantores, a la investigación y búsqueda de variedades.

Nada le motiva más, veo.

No tengo hijos. Es mi legado. Pero también me apasionan los volcanes, que tienen un núcleo de energía inagotable, y la moto de montaña, para meterme por caminos secundarios y 'culs de sac' que igual te obligan a dar la vuelta pero que te enseñan. Diría que soy un merodeador.

