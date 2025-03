La sentencia de Alves: 101 páginas frente a la ley del 'solo sí es sí'

Vaya por delante que la sentencia que condenó al futbolista Dani Alves dejaba mucho que desear, porque aun acogiendo aquel tribunal la versión de la víctima de que había iniciado una relación sexual de forma consentida y cuando quiso parar fue penetrada vaginalmente contra su voluntad, los jueces habían expresado demasiadas dudas sobre su credibilidad, haciendo constar en sentencia múltiples contradicciones entre su versión de los hechos y datos objetivados en el procedimiento a través de diversas pruebas como filmaciones, pruebas dactiloscópicas etc. De aquellos mimbres, ahora el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en una sentencia técnicamente muy trabajada con copiosa cita de jurisprudencia sobre extremos como la reparación civil de la víctima y el posible destino de la fianza de responsabilidad civil que el futbolista constituyó voluntaria e incondicionalmente, ha elaborado un cesto que para mí, y lo digo con todo el respeto y consideración que tengo por las magistradas y el magistrado que han dictado la sentencia, viene a retomar viejas concepciones de los delitos contra la libre determinación en materia sexual, tales como concebir estos delitos como una afrenta a vetustos principios como la honestidad de la mujer, o considerar que las mujeres que bailan provocativamente en una discoteca o que se meten voluntariamente en la boca del lobo de un 'privé' con baño ya no tienen derecho ni posibilidad de decir basta. Y si lo dicen, no me las creo.

En realidad, como experto en el proceso penal que creo ser, debería estar muy contento, porque esta sentencia supone un importante hito después de otra importante reforma procesal, que por fin ha introducido en España una auténtica doble instancia penal, con posibilidad de que en apelación los jueces revisen una condena impuesta por otros jueces y absuelvan a un ciudadano. Debería estarlo y, sin embargo, no lo estoy porque esta revisión sirve para confirmarle a la víctima los temores que aquella triste noche expresaba a los Mossos d'Escuadra después de suceder los hechos y denunciarlos de que le daba miedo que no se la iban a creer, dato este que consta en la sentencia que acaba de dictar el Tribunal Superior de Justícia, pero que es interpretado contra la propia credibilidad de la víctima.

En estos delitos, que afectan a cuestiones tan intimas, desde siempre los jueces han tenido que optar entre la versión de la víctima y la del investigado. Normalmente no suele haber testigos de esta clase de delitos, pero es que esta reciente sentencia, que considera que la condena al futbolista Alves fue unidireccional y lesiva de la presunción de inocencia, parece abrazar solo la tesis del investigado, cuando valora datos periféricos como el hallazgo del ADN en la boca de la víctima como un dato en contra de su credibilidad, por haber afirmado que se le obligó a realizar una felación cuando el tribunal de instancia no lo consideró probado. Para la sentencia tiene más credibilidad y fiabilidad Alves que la víctima, pero no explica por qué.

En definitiva, como ya he expresado en alguna publicación tras la 'ley del solo sí es sí', creo que nuestros tribunales deben permeabilizar la importancia de una reforma penal que sitúa los delitos de agresión sexual en directa relación a la libertad de la mujer para decidir no solo cuándo, sino hasta cuándo

