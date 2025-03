Retrasos históricos imperdonables

Una vez más, se anuncia un bombardeo de proyectos culturales. Una vez más, una promesa de inversiones millonarias. Una vez más, con fechas que no se van a cumplir. No hay que ponerse derrotista ante una buena noticia como esta, ya, pero un cierto grado de crítica realista creo que conviene. Si repasamos la mayoría de estos proyectos, que al parecer ahora van en serio, veremos que fueron una tomadura de pelo en su momento. Repasar la hemeroteca de la Biblioteca de Barcelona es para ponerse a llorar. La propuesta la lanzó en 1989 el ministro de Cultura –ya difunto– Jorge Semprún. Avergonzado de que Barcelona fuese una de las pocas capitales de provincia españolas que no contase con Biblioteca central, como obliga la ley. Han pasado 36 años. En 2002 se pararon las obras en el Born y hasta ahora. Y es una pena, porque se va a ubicar en un lugar imposible y equivocado. Pero por favor, que no se lo repiensen y se haga ya, como y donde sea.

Respecto a la ampliación imprescindible del MNAC podemos decir algo similar. La relación de Barcelona con su montaña cultural, que pasa por facilitar el acceso, sigue balbuciente. Y la urgencia es máxima. Por suerte, como nos gusta ir a golpe de centenarios, se aproxima el de la Exposición Internacional de 1929. Loadas sean las matemáticas. Para la ampliación del MACBA solo hay que mentar la falsa polémica dicotómica que se montó en su día entre sanidad y cultura. Un proyecto inteligente puede resolver usos diversos sin problema. Habrá CAP y más arte en la nueva plaza. ¡Solo espero que no endiñen los horribles parterres vistos en los 'horrenders'!

Respecto al proyecto para las tres chimeneas, hacer notar que llevan cerradas desde 2011. La bienal Manifesta ha tenido que ser el detonante para buscarle un uso por fin. La Casa de les Lletres es una buena ocasión para dar relieve al sector literario; y el Centre d’Art Digital dará, por fin, dignidad a ese edifico de curioso nombre, 'Foneria de canons', que debería haber sido sede del CONCA. Llevamos décadas viéndolo languidecer al final de la Rambla. Arteria que necesita como agua de mayo llenarse de usos dignos para reconquistar a los barceloneses. Pues bien, el edificio lleva vacío desde 2003, hace 22 años, cuando lo compró la Generalitat por 3 millones de euros al Ministerio de Defensa. Qué vergüenza y desperdicio para un emplazamiento tan vital en Barcelona.

Como curiosidad respecto a este rosario de proyectos, cabe destacar que tres pertenecen a Harquitectes, un pequeño estudio de arquitectura de Sabadell. Sin duda, certifica que la obsesión condal por los arquitectos estrella ya es difunta. Que se valora el talento local, la sensibilidad medioambiental, el diseño austero aplicado con cariño.

Hago una apuesta fácil de ganar: ninguna de las fechas que ofrece este artículo se cumplirán en el plazo de apertura para estos equipamientos. Tampoco el presupuesto. Y no pasará nada. Nunca pasa nada con el despiporre cultural. Y otra profecía, ningún político pedirá disculpas por tantos años de retrasos. Cortarán la cinta de la inauguración sonrientes, tan panchos, como si nada.

