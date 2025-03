Del iBuzz de Santacreu a las albóndigas de Basté

La terraza del edifico de la Cámara de Comercio, ubicado en plena Diagonal, es una de las más espectaculares de la ciudad. Por el lado mar, se observan los tejados de casi toda la ciudad. Por el de montaña, se divisa el 'skyline' de Collserola y, por el lado del paseo de Gràcia, se otea la piscina comunitaria de los pisos más caros de Barcelona, situada justo encima de Casa Seat. "Nunca hemos visto a nadie", me confiesa el presidente de la Cambra, Josep Santacreu, mientras observo las fantásticas vistas. Fue este martes a raíz de uno de los ‘Desayunos con Tenedor,’ que desde hace unos meses organiza esta institución y que preside el propio Santacreu junto a su director general, Roger Guasch, y el consejero de estrategia institucional y corporativa, Enric Jové. En esta ocasión, el invitado fue el presidente y socio fundador del grupo Mediapro, Tatxo Benet quien explicó los inicios de esta empresa que en la actualidad trabaja en más de 40 países, la incorporación del último socio mayoritario y multimillonario chino y también la renovación de cargos ejecutivos. Es más, llegó a insinuar que él ya es de los veteranos y que también le tocará…

Escucharon atentamente sus palabras, entre otros, la directora general de BSM, Marta Labata, la responsable de filantropía de Caixabank Banca Privada, Mercedes Basso, el director ejecutivo en Catalunya de Indra, Salvador García, el fundador de la Galería Senda, Carlos Duran, o el editor Guillem Carol. Se habló también del Museo del Arte Prohibido, propiedad de Benet, donde se exponen 40 de las más de 300 obras que posee en propiedad o de su afición por las travesías a nado.

La introducción la hizo el propio Josep Santacreu. El presidente de la Cámara es un tipo único que ha recuperado la fuerza histórica de la entidad tras poco más de un año ejerciendo el cargo. Un hombre cercano, capaz de asumir el rol presidencial con soltura, pero también de demostrar su preocupación por temas sociales y medioambientales. El exdirectivo tiene una fundación dirigida por su mujer, Eva Calatayud, que tiene como misión la integración social de discapacitados mentales a través del arte marginal. A todo ello, demuestra su preocupación por la crisis climática con su libro 'Plántate'.

A Santacreu, cualquier fin de semana te lo puedes cruzar con su Volkswagen iBuzz, la réplica moderna eléctrica de la mítica furgoneta de los surferos y 'hippies' de la California de los años 70, cargando y distribuyendo cuadros de los artistas de su fundación para cederlos a centros asistenciales o corporaciones.

Su agenda es intensa. Me muestra el calendario donde tiene anotada una reunión con la consellera Sílvia Paneque para presentarle el proyecto del Observatorio de la transición hídrica; encuentro con el presidente Pere Aragonès para compartirle la nueva ley de cámaras; visitar los nuevos y espectaculares ‘headquarters’ de Mango; planificar con el Institut Europeu de la Mediterrànea unas jornadas que se celebrarán en noviembre; cita con el Comité Ejecutivo de la Corporación; o rueda de prensa para presentar los IPB (índices de progreso y bienestar) de Catalunya. Pues eso. Que la revolución de la Cambra no se está produciendo porque sí…

Los 60 de Basté

El periodista Jordi Basté sugirió esta semana a los miembros de su equipo que no le felicitaran por antena. Este martes era su cumpleaños y no quería un protagonismo excesivo. No le importa confesar la edad cumplida, aunque sea nacido en 1965, y vive con la misma ilusión de siempre. Presentó ese día Sergi Ambudio y lanzó alguna que otra insinuación que no captaron los oyentes. Que Basté se coja fiesta es noticia. Pocos periodistas dedican tantas horas a su profesión como el líder de la radio catalana.

El periodista Jordi Basté con su equipo de El Món a RAC 1 celebrando su cumpleaños / Cedida

Pues sí, disfrutó de una jornada especial, por un día no le sonó el despertador a las 4:24 horas de la madrugada y pudo disfrutar con tranquilidad de una comida con su familia. La tarde la dedicó a cocinar. Lo que oyen. Al día siguiente tenía a 15 invitados de su equipo en su casa y decidió preparar albóndigas. Seguro que su amigo Fermí Puig fue quien le enseñó la receta. "Tengo que decir que estaban buenísimas", me confiesa una de las asistentes. En fin, que, a uno, que le escucha a diario, solo queda que felicitarle y desearle que los 60 sean fantásticos… ¡Y que disfrutara de la fiesta sorpresa que le organizaban el viernes!

