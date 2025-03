En una entrevista reciente, el escritor Xavier Bosch, a propósito de su última novela “Diagonal Manhattan”, plantea una pregunta fundamental: ¿a partir de qué edad nuestra vida nos pertenece y dejamos de vivir para satisfacer a nuestros padres? Con el estilo de quién sabe plantear lo elemental como si eso fuera algo a la vista de todos, la pregunta tiene el calado de un transatlántico. Nos mira directamente a la cara mientras hacemos ver que no la vemos.

Me asalta entre las tres y las cuatro de la madrugada, la hora del desfile de los socavones y los Everest vitales. Estas últimas semanas sufro lo que me dicen que se llama sueño bifásico. Una práctica ancestral donde el descanso nocturno se dividía en dos segmentos separados por un período de vigilia. Al parecer nuestros predecesores aprovechaban el rato para rematar tareas domésticas o creativas, pero yo me enzarzo en el impacto que han dejado en mí las series Adolescencia y Yo, adicto. Quizá las he visto demasiado seguidas. En ambas salen a relucir las complejidades de la relación entre padres e hijos y las consecuencias que tienen. Afloran heridas enormes, algunas provocadas intencionadamente, pero la mayoría infligidas con la mejor de las intenciones: proteger, cuidar, guiar. Nunca sabes qué gesto va a fastidiar la vida de tu hijo. La percepción que tiene de sí mismo y el trato que se da.

La luz está en “Les coses excepcionals”, una recomendable producción de Sixto Paz Producciones que se puede ver en las próximas semanas en la sala Heartbreak Hotel de Barcelona. La lista pretendidamente interminable de cosas que valen la pena en la vida y que elabora el hijo de una suicida, interpretado por un brillante Pau Roca, para convencerla de que se quede en este mundo. Lejos del espíritu de la madre, entre las tres y las cuatro empiezo a elaborar mi propia lista de cosas bonitas con la esperanza de retomar el sueño. El primer sorbo de una cerveza, el abrazo de mi hija, la mirada de complicidad con una amiga, el sol de abril en la cara, un mensaje que no esperabas, ir al médico y que esté todo bien, mi mano en su mano, una tarde de sofá y manta, un revés impecable en un partido de tenis, los berberechos con salsa Espinaler. Me dormí justo cuando pasaba por el primer baño del año en el mar. Cada vez más cerca.

