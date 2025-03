Sílvia Paneque: el tren de la política

El final de la guerra de Franco impuso la paz a unos y la pobreza a todos. O casi. A la desolación se le unió el hambre. Y con él, las cartillas de racionamiento. Trece años de penurias que se pretendían canalizables y dejaron tal huella en el recuerdo colectivo que nuestros antepasados se prometieron a sí mismos que, en cuanto cambiaran las circunstancias, sus despensas estarían tan surtidas como para superar cualquier otro contratiempo. Como Scarlett O’Hara pero con menos melodrama y más determinación. Aquel viejo temor provocó, tres décadas después, que nuestras madres salieran en busca de alimentos la tarde del 23-F de 1981, así que escucharon los tiros en el Congreso. De manera diferente, el confinamiento todavía fresco revivió el instinto de supervivencia, pensando más en la evacuación que en la ingesta. Ahora, la Unión Europea quiere oficializar la emergencia con un kit.

El adelanto de la iniciativa llegaba a los ciudadanos en paralelo a la exposición de Pedro Sánchez sobre el aumento del gasto en seguridad y defensa. Motivo que llevó a sus socios y aliados parlamentarios más a la izquierda a hablar de alarmismo innecesario y recuperar teorías antaño repetidas acerca de los intereses armamentísticos y sus poderosos tentáculos. No piensan lo mismo los habitantes de países frontera con el peligro ruso pero ya se sabe que la distancia, cuando no es el olvido, relativiza gravedades y amortigua sentimientos.

Los viejos eslóganes y las antiguas batallas ideológicas sirven a sus defensores como elementos de contraste con los problemas sociales cercanos, profundos e irresueltos. Y con ellos contraatacan. Sean vivienda, transporte o cambio climático. Ámbitos que, en el caso del actual Govern de la Generalitat, recaen en un mismo departamento y afectan a una sola consellera: Sílvia Paneque i Sureda (Llagostera, 22 de diciembre de 1972).

La titular de Territori, Habitatge i Transició Ecológica acumula tanto poder como problemas endémicos. Porque si ninguna de las tres áreas es fácil por sí sola y cada una arrastra muchas causas pendientes, sumadas dibujan un triángulo imposible que la oposición ha querido convertir en el de las Bermudas, para que engullera a la también portavoz. La exigencia de dimisión se quedó en reprobación. Y esto ha sucedido en un ritual de fantasía y demagogia que ha encontrado en Rodalies la excusa perfecta, como si el desorden ferroviario fuera reciente, no tuviera pasado ni acumulara más responsables. Pero los sufridos pasajeros saben que algunos de los críticos de hoy también prometieron soluciones ayer que siguen en la estación, esperando. Para trenes que no llegaron, pisos que no se construyeron y medidas medioambientales que ni se aprobaron. Por eso Catalunya arrastra el triste mérito de ocupar la cola en renovables, necesita multiplicar por 17 la construcción de vivienda protegida para cubrir la demanda y tiene uno de cada cuatro trenes fuera de servicio desde nadie sabe cuándo. Nada de esto le resta responsabilidad a la consellera Paneque, que arrastra el pecado original de haber nombrado jefe de gabinete a su compañero sentimental. Dimitió a la semana. Pero algunos dedos acusadores han olvidado sus propias carencias de no hace tanto. Es lo que tiene la memoria política que, además de selectiva, puede ser homicida.

