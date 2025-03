En mi memoria están siempre algunos momentos de la vida de Manuel Vázquez Montalbán, que murió en el aeropuerto de Bangkok corriendo hacia el avión en el que iba a regresar a Barcelona, su casa. Fue el 18 de octubre de 2003.

Esa es una de las imágenes que vienen siempre que su figura, su manera de ser, su modo de hablar y de callar, su esencia de poeta, de escritor y de periodista, regresan a las distintas edades de mi tiempo. Ese momento que vieron otros, seres anónimos que lo vieron caer, es el más dramático, el más duro, de esos recuerdos.

Se puede imaginar uno el dolor, ese momento duro, inclemente, en el que alguien puede observar, por última vez, la sinrazón del miedo a la muerte y la muerte misma. Siento ese instante como si aún se estuviera produciendo, como si no fuera a tener lugar, pero la vida es así, te cuenta una historia que puedes parar porque es así el sueño que te ampara, pero la realidad es más fuerte, y es ya la ausencia.

La ausencia inmediata de quien, habiendo estado tantas veces presente, siendo tan importante en la sociedad a la que perteneces, a la del periodismo, a la de la literatura o a la de la vida, de pronto deja de existir y de inmediato te sorprende siendo un recuerdo, sus recuerdos, sus libros, su modo de hablar, su ejemplo de filósofo del fútbol o su pasión por todas las maneras que tuvo de hacer mejor el periodismo y, en general, la escritura.

Nunca lo olvido, y siempre me asalta precisamente ese momento que sólo podemos imaginar, el de la muerte en Bangkok, que él mismo vislumbró como el adivino que fue, como literato capaz de ser a la vez todas las voces posibles de la escritura.

Ese día en que supimos de la peor de las noticias que dejó atrás su vida era sábado, y a mi me tocó, en el periódico El País, suceder la columna que ya no escribiría por una que fuera un homenaje a su manera de contar, con una prosa que ya no se repetirá, la vida cotidiana del mundo y de su país.

Elegí palabras suyas, una a una, para que fuera sólo su señal la que apareciera en esa columna en la que él profesaba, desde que la asumió, humor y sabiduría. Luego sería Eduardo Mendoza, de tantos saberes y de tanto humor, el que siguió en el mismo sitio que Manuel.

Aquel domingo en que ya iba a ser el entierro de Vázquez Montalbán en Barcelona, Carmen Balcells, su agente, su amiga, tuvo a bien invitarme a almorzar a solas con ella. El objetivo era, en ese momento, rendirle recuerdo. La madre de todas las batallas de la literatura de aquellos años colocó cerca de la mesa de comer un inmenso retrato de Manuel que parecía un símbolo, inventado por Carmen, de las distintas circunstancias de la vida.

Allí estaba retratado Manuel subiendo (o bajando) una escalera, iluminado y sereno, su bigote de siempre, regresando o yéndose, en todo caso presente allí, ante su amiga, como símbolo de un tiempo y de un país al que él no volvería, aunque siempre estuvieran sus palabras, su voz, su crónica, sus poesías.

De vez en cuando, entre las conversaciones con las que ella conducía la vida de quienes la visitábamos, Carmen miraba hacia la figura de Manuel y lo saludaba agitando la mano, como si, en efecto, aquella figura se estuviera yendo o llegando, vivo su recuerdo entre nosotros y quizá no sólo recuerdo sino de veras presencia.

Fue para mí un momento muy impresionante, un recuerdo que jamás se ha ido de mi presente siendo, como es, tan propio del pasado. Recuerdo que al día siguiente, o esa misma tarde, ya no me acuerdo, tuvo efecto el sepelio, aquella triste despedida, estaba Anna, la viuda, su hijo Daniel, amigos de toda la vida, quienes habían sido sus personajes y sus confidentes, los que escucharon su poesía y sus canciones, los que habíamos sabido de su invención de tantas metáforas para todas sus maneras de contar la realidad de la vida.

Al otro lado del asiento que tomé en ese momento de adiós a Manuel estaban dos grandes amigos suyos, juntos en el dolor de decir adiós al silencio que se había hecho para despedir al poeta muerto en Bangkok. Eran Joan Manuel Serrat y Juan Marsé. En un instante en que me fijé en ellos dos encontré que Marsé se miraba las manos, mientras que su amigo Serrat miraba al frente, como si allí se hubiera aposentado el sonido de la tarde y también aquella despedida.

Siempre pensé, y sigo pensando, que uno de los dos lloraba, pero soy incapaz de decir quién de los dos era el protagonista de ese momento preciso del adiós. Y este último martes que recordé todo esto hablando de Manuel en Barcelona, aquella dura noticia de su muerte, el momento en que ya este país se quedó sin él, pero con su poesía, con su literatura, con el vestigio de su inteligencia, sé que yo mismo también estuve a punto de llorar. Por Marsé, por Carmen, por Manuel, por todos los que para mi vida han sido la esencia del mar y de Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo