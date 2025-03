Dani Alves, la absolución de quien cambió cinco veces de versión

Dani Alves, absuelto del delito de agresión sexual por el que fue condenado. Ahora, dice el Tribunal Superior de Justicia que por insuficiencias probatorias, déficits valorativos, contradicciones y “la falta de fiabilidad” (que no credibilidad) del testimonio de la denunciante.

Recordemos. La víctima de Dani Alves fue quien tenía miedo a denunciar por ser él quien era. Fue la que rechazó cobrar indemnización porque temía que dijeran que era una aprovechada. Fue la que escuchó cómo los abogados cuestionaban su flujo vaginal. Fue la que vió a Alves limpiar su imagen con una entrevista en prensa. Y fue la que sufrió un montaje en vídeo en redes sociales, difundido incluso por la madre de Alves, para desacreditarla. Ahora, los peores temores de la víctima se confirman. En la nueva decisión sorprenden algunas afirmaciones y algunos olvidos de la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

1.¿Cómo se señala la credibilidad del testimonio de la víctima y no se menciona a un Alves que cambió cinco veces de versión? La primera, que no la conocía. La segunda, que la vio en el baño. La tercera, que ella quiso hacer de pronto sexo oral. La cuarta, que ya hubo penetración, porque estaban las pruebas de ADN, pero que era consentido. La quinta, que sus restos no llegaron por su deseo, sino que iba bebido. También cambió tres veces de abogado.

2.¿Cómo se señala la credibilidad de la víctima cuando la Audiencia fue rotunda al indicar que su testimonio era “coherente y persistente”? Y que había pruebas como las lesiones de ella en ambas rodillas por la violencia de Alves, el comportamiento de ella después del suceso y las secuelas psicológicas. Tampoco registró ningún ánimo espurio ni circunstancia que permitiera dudar de algún interés oculto. La Audiencia subrayó que ninguna insinuación previa es carta blanca a cualquier abuso o agresión posterior. Además de que la ley no vulnera la presunción de inocencia.

3.Si ahora el Tribunal Superior dice que una cosa es la credibilidad, una creencia subjetiva, frente a la fiabilidad, ¿dónde queda el valor del testimonio y las pruebas forenses? ¿Si se pone a ella en duda, en todo, incluso testigos, cómo hacemos a partir de ahora? ¿Llevamos al lado a un notario para que registre nuestra violación, a pesar de ser un hecho que ocurre en privado? Yo me pregunto. Este tipo de razonamientos sobre la credibilidad y la presunción de inocencia de los acusados, ¿por qué no los leemos nunca cuando se trata de la denuncia de un hombre por un robo?

Absolución no significa inocencia, sino que no hay pruebas suficientes para la condena. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Tenemos una nueva resolución llena de interpretaciones con matices muy delicados. Lo que sí tenemos seguro es más calvario para ella hasta que llegue al Supremo. El TSJ está convencido de sus razonamientos, pero espero que sean conscientes de las posibles consecuencias de su nuevo criterio. Que esto es un freno escandaloso para futuras víctimas. Luego, por favor, no pregunten por qué las mujeres no denuncian.

