No suelo autocensurarme. Sí lo hice durante la pandemia. No he contado nunca testimonios que me llegaron de lo que ocurría en las residencias de mayores en Madrid y en Catalunya.

Sí puedo compartir mis conclusiones. Aquello fue un reto extremo para los servicios de salud porque evidenció que eran y son insuficientes. Es decir: colapsables.

¿Sabremos alguna vez, de todos aquellos miles de muertos, cuántos fallecieron por covid, y cuántos de otras cosas? ¿Cuántos infartos, ictus, cánceres, etc, se cobraron víctimas que no había tiempo de atender? “Ni se te ocurra romperte una pierna hasta que esto pase”, me susurró un epidemiólogo al principio del confinamiento.

He citado Madrid y Catalunya como las dos comunidades de las que me llegaron más historias. Se comprende si se piensa lo mucho que tenían en común: una sanidad no sólo infrafinanciada sino muy tensionada por la densidad de población (censada y no censada), con lo sanitario y lo social en manos políticas diferentes, etc.

He visto el documental '7.291' y me pareció estremecedor. Otra cosa es la lectura política. Yo entiendo que haya quien se queje de querer poner solo el foco en Madrid. En Catalunya no fue ni siquiera posible crear una comisión parlamentaria de investigación de las muertes en las residencias, que también fueron muchas, muchísimas.

Por las mismas les digo que yo, que en su día juzgué duramente a los partidos (PSC, Junts y ERC) que votaron contra una comisión de investigación en Catalunya, como la que sí que ha habido en Madrid, ahora mismo no sé qué pensar, visto el circo político resultante.

Por coherencia no voy a entrar en el mismo circo que estoy criticando. Sí quisiera decir que no creo que nadie haga ningún favor ni a los fallecidos, ni a los que les lloran, con el pavoroso discurso del “y tú más”. Menos indignarse por quién y por qué te piden cuentas, y más pedir perdón. Todos. Y a partir de ahí, igual podemos empezar a recoger los pedazos de tanto dolor.

