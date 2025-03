Miquel Buch finge que se enfada

No sé si recuerdan ustedes a Miquel Buch, un tipo que se parecía a uno de los 'Minions' y que durante unos meses hizo como de 'conseller' de Interior, en Catalunya siempre se ha dado más importancia al carné del partido que a la materia gris, a la hora de regalar cargos políticos. Quienes sobrevivimos al covid teniendo a Buch en Interior y a Alba Vergés en Salut, somos inmortales, no hay quien pueda con nosotros. El caso es que Buch, el mismo tipo que se ofendía si durante la pandemia nos mandaban mascarillas y el número de éstas se parecía a 1714, señala ahora públicamente al Café de París porque no le atienden en catalán, o quizás es que el menú era de 17,14 euros, IVA incluido. Los Minions también eran así, ridículos hasta en sus intentos de ser malvados.

No es que quiera defender a Buch, pero recordando las muestras de inteligencia que, para nuestra hilaridad, nos regalaba cada vez que intentaba hacer una declaración, creo que el problema no es que la carta de un restaurante esté en castellano, sino que el pobre hombre ni siquiera sabe leer y lo disimula clamando al cielo en favor del catalán. Sé de lo que hablo. Mi abuela era también analfabeta, aunque en su caso era porque a los siete años empezó a trabajar, cosa que Miquel Buch no ha hecho en su medio siglo de vida, lo más probable es que no sepa ni conjugar el verbo. Para disimular su analfabetismo -que le avergonzaba-, cuando mi abuela iba a la compra le pedía al comerciante el precio del artículo que fuese, excusándose en que se había dejado las gafas en casa y no podía leer los números. En realidad, no los entendía. En ocasiones era yo, un niño, quien la acompañaba y le cantaba los precios, en voz baja para que nadie se percatara.

Mucho me temo que al pobre Buch le ocurre lo mismo, y ante la carta de un restaurante o los precios de un comercio, hace como se sulfura porque no está en catalán, cosa que en realidad ignora al no saber leer, pero prefiere jugársela y equivocarse (siempre habrá quien le crea, aunque sea mentira) que reconocer su analfabetismo. Con lo fácil que sería decir que se ha dejado las gafas en casa, en lugar de ir por ahí dándoselas de matón.

