La izquierda, Rusia y la guerra

Los partidos comunistas nacieron del desacuerdo con la socialdemocracia sobre el significado de la primera guerra mundial. No fue la única diferencia, pero fue decisiva a la hora de adoptar una decisión tan traumática como la de segregar la Tercera Internacional de la Segunda, que albergaba hasta entonces a reformistas y revolucionarios. Estos últimos adujeron, en un célebre texto, que la guerra ‘solo era útil para la burguesía’ y que los trabajadores nada ganaban en apoyarla. Tan importante era la diferencia de apreciación sobre les riesgos que se ceñían sobre Europa que, un siglo después, esta sigue viva. ‘No a la guerra’, rezaba la camiseta con la que Ione Belarra acudió a la Moncloa para escuchar los argumentos de Pedro Sánchez sobre las amenazas que se ciernen sobre la UE. Ha pasado más de un siglo y el mundo de hoy se parece poco al de 1914, pero casi todas las fuerzas europeas a la izquierda de los socialistas se han pronunciado en contra de los propósitos anunciado por la Unión Europea. Es cierto que Ursula von der Leyen se lo ha puesto a huevo, utilizando un lenguaje de guerrera teutónica que ha sorprendido a la opinión pública del continente, pero el 'no' de Podemos, de Sumar o de sus correligionarios europeos no es un 'no' a las formas, al lenguaje. Es el mismo 'no' qué fracturó la Segunda Internacional al comenzar la primera guerra mundial, en 1914. El 'no' atávico, según el cual la guerra es un camelo de la burguesía. El que denuncia que la paz no entiende de las armas que fabrican los señores de la guerra. Los que se van a forrar con el plan de rearme de Europa.

Desconozco si Ione Belarra se ve como una nueva Alexandra Kolontai en su papel de líder pacifista, pero si fuera así, dudo de que su audiencia fuera la misma. Vivimos en otro mundo. Desde hace tiempo, pero sobre todo desde que Donald Trump ha decidido aliarse con Vladímir Putin para cargarse a la Unión Europea. Ninguno de los dirigentes comunistas de los años veinte podía llegar a imaginar lo que ha sucedido desde entonces. Stalin aplastó lo que llamaba la ‘hidra de la contrarrevolución’ con un terror de masas que dejó en la cuneta de la historia a millones de campesinos, y asesinó a casi todos sus camaradas de la primera hora. Con él empezó la degeneración conceptual y moral de una ideología que culminó, ochenta años más tarde, con la llegada al poder del último de los zares alumbrados por Rusia, al frente de una cleptocracia dispuesta a entenderse con la fuerza oscura que ocupa la Casa Blanca. Usted tiene todo el derecho a oponerse al rearme que reclama la Comisión Europea, señora Belarra, y puede que algunos de sus argumentos sean dignos de ser escuchados, pero hágase la pregunta de cómo responder a una situación tan inédita cómo la actual, cuyos riesgos están al alcance de cualquiera.

Desde que empezó la invasión rusa de Ucrania, la izquierda de la izquierda ha exhibido dos argumentos principales para oponerse al envío de armas a Kiev. El más consistente es el que sostiene que si Occidente hubiese hecho las cosas de otra manera, tras la caída del muro, Rusia podía haber evolucionado en una dirección más positiva. ¿Quién sabe? Tengo mis dudas, a la vista de la naturaleza de un régimen que es una mezcla perversa de lo peor de cada sistema. En todo caso, Putin dejó sentenciado el debate invadiendo Ucrania (o antes, masacrando civiles en Chechenia y Siria). El otro argumento pretendía que toda ayuda a Kiev era una añagaza del imperialismo para apoyar a un personaje como Zelenski con la intención de debilitar a Putin. A estas alturas no merece la pena seguir discutiendo quién resulta más peligroso para Europa, si Zelenski, con todas sus ambigüedades, o Putin. Tras la bronca en directo que le propinaron Trump y Vance al pobre líder ucraniano, el argumento se ha caído por su propio peso. Estamos en otro mundo y las ideas de ayer de poco sirven para navegar en el de hoy. El cambio es tan abrumador que muchos conceptos reclaman a gritos una actualización. Puede que los países del norte y el este de Europa exageren, pero ¿qué diríamos si el frente estuviera en Algeciras? No hace falta. Hay que ser ciego para no darse cuenta del peligro de una situación en la que dos autócratas como Trump y Putin discuten del futuro de Europa en Arabia Saudí.

