Mucho empleo y mucho paro

La OCDE lo acaba de confirmar, España es el país europeo líder en crecimiento y creación de empleo. Es un dato alentador que indica que estamos ya muy lejos de la crisis de 2008 y de la pandemia. Pero también plantea interrogantes, como pone de relieve un reciente estudio de Fedea. De los 1,9 millones de empleos creados entre 2019-2024, 1,3 millones, el 70%, han correspondido a inmigrantes nacidos fuera de España o a trabajadores de doble nacionalidad.

La inmigración es pues la que, en gran parte, sostiene e impulsa el crecimiento. Así la población inmigrada, que en 2019 era el 15,9% de la población ocupada, ha subido casi cinco puntos y ha pasado a ser el 20,7%. Hoy uno de cada cinco puestos de trabajo es ocupado por un inmigrante. Y la proporción es aún mayor en las dos grandes capitales. En Madrid, el 29,2%, con un incremento de siete puntos, y en Barcelona con el 27,1% y una subida similar.

Y el aumento del porcentaje de la población inmigrante que trabaja es paralelo al del total de la población. La inmigrante ha pasado de los 4,8 millones, el 10% del total, a los 6,8 millones, el 14% de los 49 millones actuales. Estamos viviendo pues un cambio social muy sustancial. Y la buena integración de la inmigración será esencial, tanto para el crecimiento económico como para la estabilidad social, pues un aumento tan fuerte de la población inmigrada podría favorecer movimientos populistas de rechazo. En España este fenómeno es menor, quizás porque una parte de la inmigración es hispanoamericana, con la misma lengua y una identidad cultural más similar.

Pero, ¿cómo puede ser que seamos el país que más empleo necesario genera (Pimec aún constata escasez de mano de obra) y, al mismo tiempo, tengamos aún 2,5 millones de parados, el 10,4% de la población activa, muy por encima del 6,2% de la media europea? Algo no cuadra. ¿Por qué tenemos un 4% más de paro que la media europea? ¿Nuestro sistema de protección social es más permisivo o tiene menos controles?

Y Fedea constata que el 40% de este empleo va al turismo, la hostelería, los cuidados personales y trabajos no cualificados. Es cierto, no es un dato a despreciar, y por eso el PIB per capita (el bienestar) crece a un ritmo menor al PIB total. Pero no nos engañemos. Esta es la demanda real de empleo que genera la economía española y que se necesita para que la máquina funcione y no se pare.

¿Por qué no creamos empleo de más valor añadido? ¿Por falta de conexión entre la empresa y la universidad? ¿Por ausencia de personal cualificado? No lo parece, porque muchos licenciados universitarios buscan y encuentran trabajo fuera de España. ¿Por qué el empresariado está más volcado en sectores más fáciles y menos motores? ¿Por qué la legislación fiscal y social desincentiva el aumento de la dimensión empresarial y tenemos más pimes, y aún más pequeñas, que otros países?

Son interrogantes que, sin ningún apriorismo ideológico o político, tendríamos que plantearnos si queremos de verdad ser un país avanzado. ¿Lo haremos?

